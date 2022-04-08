Актер, танцор, а теперь еще и путешественник: «Пухляш» нашел себе новую работу

Канал «Муз-ТВ» запускает новое тревел-шоу «Приехали». Его ведущим станет танцор Дмитрий Красилов, известный в народе как «Пухляш».

Шоумен отправится в большой тур по России – от Кавказа до Владивостока. В его задачу входит найти удивительные локации, о которых туристы зачастую не догадываются, показать привычные города с самой неожиданной стороны и рассказать, где можно вкусно поесть.

«Эмоции от нашего проекта «Приехали» просто божественные, я бы даже сказал фееричные! Столько всего нового было увидено, столько интересного будет рассказано мной нашим прекрасным зрителям – это просто чума! Мы объездили разные города, побывали в тех местах, которые знают туристы и в тех, о которых знают только местные жители!» – говорит Красилов. «У нас в России – не где-то далеко, а вот здесь, на ладошке, оказывается, очень много необычных мест – начиная от Байкала, который мы увидели замерзшим и это настоящая сказка, заканчивая различными якутскими шаманами, обрядами, которые тебя почистят, откроют дух и застелят белую дорогу для дальнейшей жизни».

В первых выпусках шоу Дмитрий утеплится одеждой с начесом и отправится в край шаманов в Улан-Удэ, увидит таинственный Байкал в Иркутске и огромный ледяной город в Якутске, побывает на величественном Тихоокеанском флоте во Владивостоке, а еще станцует лезгинку в Махачкале.

«Моя любимая рубрика в программе – еда или, как я ее называю, «накормите Дмитрия!». Я открыл для себя столько блюд, которые даже не знал, что существуют! Потому что попробовать лапу медведя, для меня что-то сверхъестественное, и когда я это сделал, подумал: «Господи! Вот так вот, наверное, жить хорошо!» — восхищается танцор.

Смотрите новое тревел-шоу «Приехали» с 23 апреля на канале «Муз-ТВ».

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