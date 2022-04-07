Они всегда за тебя: на канале «ЧЕ!» стартует новое шоу «Заступницы»

Зрителям расскажут, на какие права человек может опираться в сложной ситуации.

На канале «ЧЕ!» появился новый проект, посвященный защите прав зрителей.

11 апреля состоится премьера социального реалити «Заступницы». В нем будут рассматриваться конкретные примеры, когда люди сталкиваются с незаконным увольнением, тяжелым разводом, борьбой за наследство, уклонением от алиментов и произволом.

Ведущие шоу найдут обидчика и постараются решить проблему компромиссом, но если потребуется — составят иск и соберут необходимые доказательства для суда.

«Мы получили огромное количество обращений как от женщин, так и от мужчин, — говорит директор канала «ЧЕ!» Елена Карпенко. — Люди не всегда разбираются в правовых аспектах так же хорошо, как адвокаты, а услуги юридических защитников очень часто не по карману. Получается замкнутый круг».

Ведущими нового реалити станут адвокат Ольга Митрофанова и журналистка Виктория Разницина. Первая знает, как отстоять свои права в сложной ситуации. Вторая умеет собирать информацию и работать под прикрытием.

«Каждый должен знать о своих правах, — говорит Митрофанова. — К сожалению, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда угнетатели пользуются незнанием своих жертв и остаются безнаказанными. Мы это исправим и восстановим баланс».

Если в другом проекте телеканала «ЧЕ!» — «Решала» — ведущий Влад Чижов разоблачает мошенников, действуя «по-мужски» жестко, то сила «Заступниц» — убеждение. Они объясняют героям программы, какие именно права были нарушены, и призывают обидчиков к ответственности через закон. Мягко, но безапелляционно.

Смотрите новое реалити «Заступницы» — с 11 апреля в 22:00 на телеканале «ЧЕ!»

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