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Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Козерог

Разбираем образ артиста вместе с профессиональным певцом.

Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Козерог
Кадр из шоу «Маска». Фото: НТВ

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Суть шоу состоит в том, что артист прячется в костюм какого-то персонажа и выступает, намеренно искажая свой голос. А зрители и жюри должны угадать – кто перед ними на сцене.

Мы попросили профессионального певца Владимира Брилева послушать исполнение Козерога и предположить – кто же он на самом деле?

«В моем сознании сейчас баттл между двумя исполнителями. Оба артиста, на которых я думаю, принимали участие в проектах, в которых нужно уметь перевоплощаться. То есть там либо Никита Пресняков, либо Евгений Кунгуров. У одного и второго – очень мощный низ, крепкая середина», — заявил Брилев Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Козерога, которые он говорил со сцены:

  • Поет;
  • В возрасте;
  • Не танцует на пилоне;
  • Не певец, но хотел бы петь;
  • Из блогосферы;
  • В «желтой прессе» про него постоянно пишут ерунду;
  • Женат;
  • Любит путешествовать;
  • Не пишет книги;
  • Не ищет легкий путей, двигает только по той дороге, которую выбрал сам;
  • Не учился в Нью-Йоркской киноакадемии;
  • Его маме понравилось его прошлое выступление.
Владимир Брилев. Фото: личный архив
Владимир Брилев. Фото: личный архив

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