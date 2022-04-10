Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Козерог

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Суть шоу состоит в том, что артист прячется в костюм какого-то персонажа и выступает, намеренно искажая свой голос. А зрители и жюри должны угадать – кто перед ними на сцене.

Мы попросили профессионального певца Владимира Брилева послушать исполнение Козерога и предположить – кто же он на самом деле?

«В моем сознании сейчас баттл между двумя исполнителями. Оба артиста, на которых я думаю, принимали участие в проектах, в которых нужно уметь перевоплощаться. То есть там либо Никита Пресняков, либо Евгений Кунгуров. У одного и второго – очень мощный низ, крепкая середина», — заявил Брилев Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Козерога, которые он говорил со сцены:

Поет;

В возрасте;

Не танцует на пилоне;

Не певец, но хотел бы петь;

Из блогосферы;

В «желтой прессе» про него постоянно пишут ерунду;

Женат;

Любит путешествовать;

Не пишет книги;

Не ищет легкий путей, двигает только по той дороге, которую выбрал сам;

Не учился в Нью-Йоркской киноакадемии;

Его маме понравилось его прошлое выступление.

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