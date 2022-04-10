Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Козерог

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Суть шоу состоит в том, что артист прячется в костюм какого-то персонажа и выступает, намеренно искажая свой голос. А зрители и жюри должны угадать – кто перед ними на сцене.
Мы попросили профессионального певца Владимира Брилева послушать исполнение Козерога и предположить – кто же он на самом деле?
«В моем сознании сейчас баттл между двумя исполнителями. Оба артиста, на которых я думаю, принимали участие в проектах, в которых нужно уметь перевоплощаться. То есть там либо Никита Пресняков, либо Евгений Кунгуров. У одного и второго – очень мощный низ, крепкая середина», — заявил Брилев Teleprogramma.pro.
Кстати, а вот подсказки про Козерога, которые он говорил со сцены:
- Поет;
- В возрасте;
- Не танцует на пилоне;
- Не певец, но хотел бы петь;
- Из блогосферы;
- В «желтой прессе» про него постоянно пишут ерунду;
- Женат;
- Любит путешествовать;
- Не пишет книги;
- Не ищет легкий путей, двигает только по той дороге, которую выбрал сам;
- Не учился в Нью-Йоркской киноакадемии;
- Его маме понравилось его прошлое выступление.
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