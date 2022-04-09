Каких участников детского «Голоса» наставники проигнорировали незаслуженно

Мы уже привыкли к тому, что в детском вокальном конкурсе кипят совсем не детские страсти. Вот и в девятом сезоне без скандалов не обходится: уже как минимум три раза выбор вокальных тренеров обескуражил зрителей — в проект не взяли очень талантливых, как всем показалось, вокалистов.

Диана Бултакова (10 лет)

Юная певица из Тюменской области выбрала песню царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль». И, как ни странно, никого этим не впечатлила.

— На самом деле нам понравилось, — отметил при этом Баста. — Просто того, чего ищет каждый к себе в команду, нам немного, наверное, не хватило. Условия конкурса таковы, что каждый к себе приглашает по определенным критериям.

Каким именно критериям, рэпер не уточнил. Что вызвало волну негодования в соцсетях: «Ребенок прекрасно спел детскую песню! Что нужно тем, кто в креслах?», «Слушайте, это вообще российский «Голос. Дети» или нет? Почему наставники игнорируют детские песни на русском языке, а выбирают только иностранщину, где дети даже не понимают, о чем поют?»

Иван Басков (11 лет)

Москвич со звездной фамилией взял непростой романс Александра Вертинского «Танго «Магнолия» и очень сильно постарался, чтобы вытянуть композицию хотя бы на детском уровне. Публика рукоплескала, но красные кресла не шелохнулись. Да, Гагарина кричала «Браво!», когда развернулась после окончания песни, но на кнопку все же не нажала.

— Ну что, Ванечка, пускай слабым утешением для нас с тобой будет то, что старика Вертинского тоже далеко не все понимали и воспринимали, — попытался успокоить парня Дмитрий Нагиев.

Зрители были солидарны с Нагиевым, устроив в соцсетях обструкцию наставникам: «Самое отвратительное и непрофессиональное жюри. Пожалуйста, не берите эту троицу в проект!»

Михаил Зотов (10 лет)

Для слепых прослушиваний стильный челябинский парень выбрал песню «Будет светло» шансонье Михаила Бублика. Во время номера и правда было светло, но никто из наставников почему-то этого не прочувствовал — парня не взяли. При этом Полина Гагарина потом говорила, что спел он крайне харизматично.

Зрители, мягко говоря, не поняли решения судей. «Как можно было не повернуться? — писали в соцсетях. — Вот с такими надо работать, чтобы виден был рост и мы оценили профессионализм наставников!»

Версия 1. Техническая

Скорее всего, вышеперечисленным конкурсантам просто не повезло. Когда очередь выступать дошла до них, наставники практически полностью укомплектовали свои команды. Да, так бывает. Зритель этого не видит, но съемка номеров по порядку и финальный монтаж — абсолютно разные вещи. Два стоящих по соседству в эфире выступления могут быть записаны вообще в разные дни. А это значит, что ближе к финалу набора у наставников остается все меньше и меньше мест. В конце концов дело доходит до того, что у всех команды уже собраны, а одному из вокальных тренеров не хватает последнего участника, при этом дожидается он артиста конкретного амплуа («народницу», «попсовика» или, скажем, «оперного»), поэтому и игнорирует других талантливых ребят.

Версия 2. Вкусовая

То, что зрителю кажется безупречным выступлением, профессиональные музыканты расценивают как слишком академичный номер школьника-отличника. А в детском «Голосе», как уже много раз признавались наставники, ждут харизму, самобытность и некую изюминку, которую и хотят вырастить в роскошную виноградину.

Версия 3. Человеческая

Нельзя исключать человеческий фактор. Съемки слепых прослушиваний идут на «Мосфильме» буквально с утра до вечера (чем быстрее запишут, тем меньше придется платить за аренду павильонов), а это значит, что под конец трудового дня глаз, а точнее, уши наставников могут «замыливаться». И когда пропадает свежесть восприятия, все сложнее расслышать талантливого ребенка.

Версия 4. Профессиональная

«Голос. Дети» — развлекательный проект, а не отбор в Гнесинку. Ошибки или недочеты в работе вокальных тренеров, не имеющих, кстати, педагогического образования, исключать нельзя. В конце концов подобные спорные эпизоды — это именно то, что делает обычный вокальный конкурс по-настоящему живым.

«Голос. Дети»

По пятницам/22.00

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