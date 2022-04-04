«Приходилось тащить большую сумку»: как Алехно скрывал от родных участие в «Маске»

Руслан Алехно оказался Малышом из шоу «Маска». Сначала жюри подозревали, что он скрывается в маске Джокера, однако артисту удалось всех ввести в заблуждение.

«Маска» — секретный проект. Участникам категорически запрещено разглашать информацию о своем участие. В противном случае, предусмотрены штрафы в размере 10 миллионов рублей.

«Скрывать от родных было непросто. Мне постоянно приходилось придумывать, куда я уезжаю. Обычно, если я еду куда-то по работе, то беру с собой немного вещей, а тут приходилось тащить большую сумку: в ней и худи, и обувь, и маска, в которой я ходил по коридорам «Главкино», и термобелье. Переодевался я уже в машине. Я сочинял, что еду на студию, в зал. В общем, что-то выдумывал, вроде получалось, но вопросов у семьи возникало много», — заявил Алехно Teleprogramma.pro.

При этом родственники, по словам Алехно, все равно стали догадываться. Сначала они подозревали его в Драконе, потом в Джокере, версия Малыша появилась тоже, но позже.

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