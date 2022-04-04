Как приготовить чизкейк без выпечки
Видео
Салат со свеклой от финалиста шоу «Молодые ножи»
Видео

Руслан Алехно рассказал, какие костюмы ему предлагали продюсеры «Маски»

Певец мог оказаться Кукурузой и еще кое-кем…

Руслан Алехно рассказал, какие костюмы ему предлагали продюсеры «Маски»
Руслан Алехно в костюме Малыша в шоу «Маска». Фото: НТВ

Руслан Алехно участвовал в третьем сезоне популярного шоу «Маска». Артист прятался в костюме Малыша. Нашим журналистам артист рассказал, что сразу согласился на участие в проекте. Он ему очень нравился.

Кстати, костюм Малыша Алехно предложили не сразу. Он мог оказаться в других масках.

«Я встретился с продюсерами, мне на выбор было предложено несколько вариантов. Я уже не помню все, но среди них точно были Кузнечик, Кукуруза. В итоге мы остановились на костюме Малыша. Мне кажется, внутри каждый из нас – ребенок. И в том, что я делал на сцене шоу, есть я настоящий, я такой же дома со своими родными», — заявил Алехно Teleprogramma.pro.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале! 

Тэги

«Маска-3»«Маска»маскаМаска-3Руслан АлехноШоу "Маска"шоу «Маска»