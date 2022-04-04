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Екатерина Андреева рассказала, что выводит из себя Эрнста во внешнем виде ведущих новостей

Журналисты, по ее мнению, должны иметь определенный дресс-код.

Екатерина Андреева рассказала, что выводит из себя Эрнста во внешнем виде ведущих новостей
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press

Екатерина Андреева — ведущая новостей на Первом канале. На телевидении журналистка работает с 1998 года, ее привел на свое место Сергей Доренко.

По мнению Андреевой, работа в новостях — ответственная. И журналист должен одеваться для кадра строго и ненавязчиво.

«Однажды Костя Эрнст увидел одну из ведущих с большой розой на груди — он не поленился, пробежал из своего кабинета по очень длинному коридору и сорвал ее с нее. Он считает, что это неприемлемо», — подытожила Андреева.

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