Екатерина Андреева рассказала, как ее отстранили от эфира на Первом канале

Екатерина Андреева – ведущая на Первом канале, ее знает практически каждый россиянин. Однако в 2009-м журналистка оказалась на грани увольнения.

Сначала ведущая вышла в эфир, а затем пропала с экранов. Руководство Первого канала поначалу сообщило, что Екатерина просто уехала в отпуск, но потом все стало очевидно.

Вскоре один из редакторов заявил, что недопустимое поведение диктора Андреевой стало причиной ее отстранения от работы.

«Правда ли, что Екатерину Андрееву в эфир вернул сам Путин?» — спросила Стрелец журналистку. «Какая я крутая! Наверное, это такой первый случай в истории. Но я не знаю, мне это доподлинно неизвестно. Давайте думать, что это может быть так, а может не так. Но я знаю одно, что я вернулась», — заявила она.

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