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В девятом сезоне «Голос. Дети» стартует этап «поединков»

Крид, Баста и Гагарина отберут в своих командах лучших вокалистов.

В девятом сезоне «Голос. Дети» стартует этап «поединков»
«Голос. Дети», 9-й сезон. Фото: Первый канал

1 апреля в 22:00 на Первом канале покажут новый выпуск шоу «Голос. Дети» (9-й сезон), в котором стартует этап «поединков».

Сначала юные исполнители выступят в тройках, а затем лучшие из лучших поспорят между собой в «песне на вылет». На этой стадии проекта отбор проводят наставники команд, но далее на прямых эфирах судьбу конкурсантов будут определять уже телезрители. Они же проголосуют и за победителя всего сезона.

Напомним составы команд набранных звездными наставниками «Голоса».

Команда Басты:

  • Даниил Аникин – 11 лет, Москва;
  • Владимир Оганесян – 12 лет, Ереван;
  • Мария Гулевич – 13 лет, Минск;
  • София Олареско – 12 лет, Сургут;
  • Ксения Канн – 13 лет, Москва;
  • Анастасия Ламберти – 15 лет, Москва;
  • Владимир Сорокин – 8 лет, Троицк;
  • Полина Етчик – 12 лет, Москва;
  • Давид Нураджанян – 14 лет, Подольск;
  • Мария Романова – 9 лет, Москва;
  • София Кирсенко – 13 лет, Симферополь;
  • Мирон Луженский – 8 лет, Москва;
  • Ева Левчук – 14 лет, Сочи;
  • Елисей Касич – 12 лет, Минск;
  • Майя Мидзуно – 13 лет, Хабаровск.

Команда Полины Гагариной:

  • Станислав Ткаченок – 10 лет, Могилев;
  • Адель Старостина – 7 лет, Москва;
  • Анна Сухая – 7 лет, Минск;
  • Даниил Бойко – 11 лет, Москва;
  • Малика Тайгибова – 12 лет, Сочи;
  • Лев Пашин – 13 лет, Челябинск;
  • Вадим Климович – 11 лет, Новомосковск;
  • Идар Коцев – 11 лет, Нальчик;
  • Николь Короли – 14 лет, Москва;
  • Сагын Омирбайулы – 12 лет, Шымкент;
  • Анастасия Комарова – 10 лет, Москва;
  • Анастасия Чумакова – 10 лет, Кинешма;
  • Марианна Пирумова – 10 лет, Москва;
  • Анисия Низовцева – 10 лет, Самара;
  • Милана Кушхова – 9 лет, Нарткала.

Команда Егора Крида:

  • Еванжелика Батаршина – 13 лет, Маврикий;
  • Эрик Антонян – 15 лет, Лондон;
  • Шамиль Ибадов – 12 лет, Москва;
  • Ульяна Петросян – 10 лет, Сочи;
  • Ралина Ибраева – 10 лет, Казань;
  • Аделия Загребина – 8 лет, Нижний Новгород;
  • Владислав Груздов – 14 лет, Борисов;
  • Федор Сорокин – 11 лет, Москва;
  • Тимур Тян – 14 лет, Кызылорда;
  • Софья Соколова – 11 лет, Санкт-Петербург;
  • Марта Капелюш – 12 лет, Москва;
  • Василиса Царская – 10 лет, Подольск;
  • Алиса Винникова – 10 лет, Подольск;
  • Елизавета Дименина – 12 лет, Новосибирск;
  • Анастасия Ячменкина – 13 лет, Рига.

Ведущими проекта являются Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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