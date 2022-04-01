В девятом сезоне «Голос. Дети» стартует этап «поединков»

Крид, Баста и Гагарина отберут в своих командах лучших вокалистов.

1 апреля в 22:00 на Первом канале покажут новый выпуск шоу «Голос. Дети» (9-й сезон), в котором стартует этап «поединков».

Сначала юные исполнители выступят в тройках, а затем лучшие из лучших поспорят между собой в «песне на вылет». На этой стадии проекта отбор проводят наставники команд, но далее на прямых эфирах судьбу конкурсантов будут определять уже телезрители. Они же проголосуют и за победителя всего сезона.

Напомним составы команд набранных звездными наставниками «Голоса».

Команда Басты:

Даниил Аникин – 11 лет, Москва;

Владимир Оганесян – 12 лет, Ереван;

Мария Гулевич – 13 лет, Минск;

София Олареско – 12 лет, Сургут;

Ксения Канн – 13 лет, Москва;

Анастасия Ламберти – 15 лет, Москва;

Владимир Сорокин – 8 лет, Троицк;

Полина Етчик – 12 лет, Москва;

Давид Нураджанян – 14 лет, Подольск;

Мария Романова – 9 лет, Москва;

София Кирсенко – 13 лет, Симферополь;

Мирон Луженский – 8 лет, Москва;

Ева Левчук – 14 лет, Сочи;

Елисей Касич – 12 лет, Минск;

Майя Мидзуно – 13 лет, Хабаровск.

Команда Полины Гагариной:

Станислав Ткаченок – 10 лет, Могилев;

Адель Старостина – 7 лет, Москва;

Анна Сухая – 7 лет, Минск;

Даниил Бойко – 11 лет, Москва;

Малика Тайгибова – 12 лет, Сочи;

Лев Пашин – 13 лет, Челябинск;

Вадим Климович – 11 лет, Новомосковск;

Идар Коцев – 11 лет, Нальчик;

Николь Короли – 14 лет, Москва;

Сагын Омирбайулы – 12 лет, Шымкент;

Анастасия Комарова – 10 лет, Москва;

Анастасия Чумакова – 10 лет, Кинешма;

Марианна Пирумова – 10 лет, Москва;

Анисия Низовцева – 10 лет, Самара;

Милана Кушхова – 9 лет, Нарткала.

Команда Егора Крида:

Еванжелика Батаршина – 13 лет, Маврикий;

Эрик Антонян – 15 лет, Лондон;

Шамиль Ибадов – 12 лет, Москва;

Ульяна Петросян – 10 лет, Сочи;

Ралина Ибраева – 10 лет, Казань;

Аделия Загребина – 8 лет, Нижний Новгород;

Владислав Груздов – 14 лет, Борисов;

Федор Сорокин – 11 лет, Москва;

Тимур Тян – 14 лет, Кызылорда;

Софья Соколова – 11 лет, Санкт-Петербург;

Марта Капелюш – 12 лет, Москва;

Василиса Царская – 10 лет, Подольск;

Алиса Винникова – 10 лет, Подольск;

Елизавета Дименина – 12 лет, Новосибирск;

Анастасия Ячменкина – 13 лет, Рига.

Ведущими проекта являются Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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