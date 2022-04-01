В девятом сезоне «Голос. Дети» стартует этап «поединков»

1 апреля в 22:00 на Первом канале покажут новый выпуск шоу «Голос. Дети» (9-й сезон), в котором стартует этап «поединков».
Сначала юные исполнители выступят в тройках, а затем лучшие из лучших поспорят между собой в «песне на вылет». На этой стадии проекта отбор проводят наставники команд, но далее на прямых эфирах судьбу конкурсантов будут определять уже телезрители. Они же проголосуют и за победителя всего сезона.
Напомним составы команд набранных звездными наставниками «Голоса».
Команда Басты:
- Даниил Аникин – 11 лет, Москва;
- Владимир Оганесян – 12 лет, Ереван;
- Мария Гулевич – 13 лет, Минск;
- София Олареско – 12 лет, Сургут;
- Ксения Канн – 13 лет, Москва;
- Анастасия Ламберти – 15 лет, Москва;
- Владимир Сорокин – 8 лет, Троицк;
- Полина Етчик – 12 лет, Москва;
- Давид Нураджанян – 14 лет, Подольск;
- Мария Романова – 9 лет, Москва;
- София Кирсенко – 13 лет, Симферополь;
- Мирон Луженский – 8 лет, Москва;
- Ева Левчук – 14 лет, Сочи;
- Елисей Касич – 12 лет, Минск;
- Майя Мидзуно – 13 лет, Хабаровск.
Команда Полины Гагариной:
- Станислав Ткаченок – 10 лет, Могилев;
- Адель Старостина – 7 лет, Москва;
- Анна Сухая – 7 лет, Минск;
- Даниил Бойко – 11 лет, Москва;
- Малика Тайгибова – 12 лет, Сочи;
- Лев Пашин – 13 лет, Челябинск;
- Вадим Климович – 11 лет, Новомосковск;
- Идар Коцев – 11 лет, Нальчик;
- Николь Короли – 14 лет, Москва;
- Сагын Омирбайулы – 12 лет, Шымкент;
- Анастасия Комарова – 10 лет, Москва;
- Анастасия Чумакова – 10 лет, Кинешма;
- Марианна Пирумова – 10 лет, Москва;
- Анисия Низовцева – 10 лет, Самара;
- Милана Кушхова – 9 лет, Нарткала.
Команда Егора Крида:
- Еванжелика Батаршина – 13 лет, Маврикий;
- Эрик Антонян – 15 лет, Лондон;
- Шамиль Ибадов – 12 лет, Москва;
- Ульяна Петросян – 10 лет, Сочи;
- Ралина Ибраева – 10 лет, Казань;
- Аделия Загребина – 8 лет, Нижний Новгород;
- Владислав Груздов – 14 лет, Борисов;
- Федор Сорокин – 11 лет, Москва;
- Тимур Тян – 14 лет, Кызылорда;
- Софья Соколова – 11 лет, Санкт-Петербург;
- Марта Капелюш – 12 лет, Москва;
- Василиса Царская – 10 лет, Подольск;
- Алиса Винникова – 10 лет, Подольск;
- Елизавета Дименина – 12 лет, Новосибирск;
- Анастасия Ячменкина – 13 лет, Рига.
Ведущими проекта являются Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
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