Похищение участницы и первый скандал на церемонии роз: что покажут в новой серии «Холостяка»

В субботу, 2 апреля, на ТНТ выйдет четвертый выпуск романтического шоу «Холостяк». В этот раз интриги разгорятся еще сильнее. Настоящая борьба развернется не только среди участниц проекте, но и между главными героями.
Пока инвестор из Женевы Димаш Адилет организовывал свою вечеринку с мексиканскими напитками и отлучался на тет-а-теты с девушками, другие участницы злословили, сплетничали и предъявляли друг другу претензии.
А фермер из Московской области Александр Гранков в это время приготовил похищение одной из участниц.
Жарко будет и на церемонии роз. Одна из девушек закатит истерику холостяку прямо во время церемонии…
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