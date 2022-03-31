Похищение участницы и первый скандал на церемонии роз: что покажут в новой серии «Холостяка»

В субботу, 2 апреля, на ТНТ выйдет четвертый выпуск романтического шоу «Холостяк». В этот раз интриги разгорятся еще сильнее. Настоящая борьба развернется не только среди участниц проекте, но и между главными героями.

Пока инвестор из Женевы Димаш Адилет организовывал свою вечеринку с мексиканскими напитками и отлучался на тет-а-теты с девушками, другие участницы злословили, сплетничали и предъявляли друг другу претензии.

А фермер из Московской области Александр Гранков в это время приготовил похищение одной из участниц.

Жарко будет и на церемонии роз. Одна из девушек закатит истерику холостяку прямо во время церемонии…

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