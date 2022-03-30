Лера Кудрявцева: «Нонна Гришаева расскажет, почему не занимается бытом»

2 апреля в 21:20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Нонна Гришаева. Она расскажет о семье, в которой привыкла быть главной, о работе, отнимающей все свободное время, и о муже, который вернул ей веру в любовь.

Нонну Гришаеву в глаза и за глаза называют королевой пародий. Однако дома Нонна строга и даже авторитарна — ей палец в рот не клади. Муж Александр Нестеров это знает, но ничуть на супругу не обижается. В конце концов, темперамент — это ее рабочий инструмент, ведь Нонна — актриса, причем востребованная.

«Я в доме ни за что не отвечаю, — очаровательно улыбается Нонна, — потому что я деньги зарабатываю».

С этим аргументом поспорить сложно. У режиссеров Нонна нарасхват, ведь она профессионал своего дела. А дома уставшая от съемок и репетиций Нонна хочет просто отдыхать и не думать о бытовых мелочах.

Александр с радостью супругу от них освобождает. Он по-настоящему мудр и знает, что настоящая мужественность — это не мотоциклы, тату и грозный вид, а забота о любимой женщине и ее комфорте.

Много лет назад, когда их роман только начинался, Александр подобрал ключик к сердцу не только Нонны, но и ее дочери от первого брака. У молодого актера оказался очень сильный отцовский инстинкт, и он сделал все, чтобы девочка не чувствовала себя несчастной или брошенной.

«Антон ни разу ничем не помог, — вспоминает Нонна о первом супруге. — И я ни разу не произнесла слово «деньги».

Наладив отношения с дочкой любимой женщины, Александр был щедро вознагражден: Нонна подарила ему сына Илью. Который, кстати, очень похож на отца. Илья пришел ко мне в студию и рассказал о том, как складываются его отношения с родителями.

«Мама может войти к тебе без стука в комнату?» — спросила я Илью.

«К сожалению, да!» — признался парень с улыбкой.

«Как, сынок?! — изумилась Нонна. — Я же стучусь!»

Что ж, мамы всегда остаются мамами, сколько бы лет ни было их детям. Илью, пожалуй, спасает только то, что его мама страшно занята. Постоянно. Нонна Гришаева нарасхват, поэтому ее любимые мужчины — сын и муж — могут иногда позволить себе и расслабиться, пока Нонна не видит. Но не часто. И не надолго.

«Муж меня называет Терминатор», — кокетничая, улыбается актриса.

«У нас должен быть завтрак в определенное время, — объясняет свою позицию Александр. — Поэтому, если я встал чуть позже, солнце уже не то…»

Впрочем, это приятные хлопоты. Забота о любимой женщине Александра не выматывает, а вдохновляет. В браке с Нонной он чувствует себя настоящим мужчиной — ответственным, надежным, нужным. И ни секунды не сомневается в том, что именно Нонна — женщина его мечты. Та самая, единственная и неповторимая.

Александру многие завидуют: за эффектной, успешной и во всех отношениях интересной Нонной ухаживали и продолжают ухаживать многие. Один из мужчин, с которым Нонна хорошо знакома, решил даже прийти в студию «Секрета на миллион», чтобы серьезно с Нонной поговорить.

О чем и зачем? Что скажет на это Александр? И как отреагирует сама Нонна? Смотрите новый выпуск шоу «Секрет на миллион» 2 апреля в 21:20 — и сами все узнаете.

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