Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Монстрик

На НТВ продолжается популярный телепроект «Маска». В каждом выпуске артисты надевают костюмы и выступают, искажая свой голос. А жюри и зрители должны угадать – кто прячется под маской того или иного героя.
Журналисты Teleprogramma.pro решили устроить свой суд. Каждую неделю мы просим экспертов прослушать выступление артистов и вынести свой вердикт. На этот раз с нами – певец Руслан Богатырев. Ему достался Монстрик.
«Я думаю, что это Алексей Воробьев. Тембр его. Также я его узнал по росту и по походке. И я слышу академический вокал. То ли он специально это делает, то ли так получается непрофессионально у него», — заявил артист Teleprogramma.pro.
Кстати, а вот подсказки про Монстрика, которые он говорил со сцены:
- Немного поет;
- Его любят дети, потому что он умеет их слушать;
- Ему нравится Lady Gaga;
- Нет детей.
- Любит лето, ромашки и купаться;
- Бывал на сцене КВН;
- Не состоит в тайном обществе.
- Очень рисковый и готов влезть в любую драку;
- Однажды влез в драку с кабаном из-за сокровища.
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