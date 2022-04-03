Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Монстрик

На НТВ продолжается популярный телепроект «Маска». В каждом выпуске артисты надевают костюмы и выступают, искажая свой голос. А жюри и зрители должны угадать – кто прячется под маской того или иного героя.

Журналисты Teleprogramma.pro решили устроить свой суд. Каждую неделю мы просим экспертов прослушать выступление артистов и вынести свой вердикт. На этот раз с нами – певец Руслан Богатырев. Ему достался Монстрик.

«Я думаю, что это Алексей Воробьев. Тембр его. Также я его узнал по росту и по походке. И я слышу академический вокал. То ли он специально это делает, то ли так получается непрофессионально у него», — заявил артист Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Монстрика, которые он говорил со сцены:

Немного поет;

Его любят дети, потому что он умеет их слушать;

Ему нравится Lady Gaga;

Нет детей.

Любит лето, ромашки и купаться;

Бывал на сцене КВН;

Не состоит в тайном обществе.

Очень рисковый и готов влезть в любую драку;

Однажды влез в драку с кабаном из-за сокровища.

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