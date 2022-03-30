Как ведущие шоу «Опасные связи» расплачиваются за свои щекотливые расследования

«Опасные связи» — это остросюжетный проект об отношениях в эфире телеканала «ЧЕ!». В каждой программе ведущие встречаются с героем, который подозревает партнера в измене. Узнав всю историю взаимоотношений, эксперты проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены.

Окончательное решение всегда за героем шоу, только ему решать — простить и довериться партнеру или перестать строить иллюзии.

Новый сезон реалити «Опасные связи» на канале «ЧЕ!» стартовал 28 марта.

Очень часто мы смотрим телевизор и не задумываемся о том, что происходит за кадром. Teleprogramma.pro узнала у ведущих реалити «Опасные связи» Дмитрия Рыбина и Дениса Гребенюка — как порой приходится расплачиваться за щекотливые расследования.

Заводская агрессия

Измены — дело тонкое. Не каждый хочет, чтобы о его тайной жизни узнала вся страна. За нежеланием публичности иногда следует агрессия…. С такой ситуацией столкнулся и Дмитрий Рыбин — один из ведущих программы.

Съемки уже завершились, съемочная команда собирала оборудование, а ведущие могли выдохнуть, как вдруг Дмитрий получил тяжелый удар со спины. Нападавшим оказался неверный муж участницы программы — начальник литейного цеха на одном из московских заводов.

Сотрудники программы быстро нейтрализовали разъяренного мужчину. Дмитрия срочно доставили в больницу, где он провел две недели с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и нервным истощением.

После хулиган все же решил извиниться перед Дмитрием и конфликт был улажен.

«Я был в шоке, а потом очень хотел сразу вернуться к работе, но ребята были против. Пришлось остановить дела и немного отдохнуть в больнице», — рассказал Дмитрий.

Ничего личного, просто бизнес

Не так давно, возвращаясь из офиса программы, Денис обнаружил «хвост» за своей машиной. Слежка была организована очень грамотно: две машины — светлый седан и черный внедорожник, — меняясь, преследовали редакционный автомобиль.

Заметив это, ведущий принял единственно правильное решение — он связался со службой безопасности «Опасных связей» и попросил собрать все свободные силы в одном месте. Помотав преследователей по городу и получив подтверждение от коллег, что все готово, Денис приехал в условленное место. За ним приехали и преследователи, которых заблокировали автомобили службы безопасности. А дальше состоялся довольно непростой разговор.

Преследователи оказались сотрудниками частного детективного агентства, которых нанял один московский бизнесмен. Жена запугала его тем, что обратилась в нашу программу, и если его измена будет доказана, ему придется несладко, жена обещала отсудить половину состояния.

«Это не первый случай в нашей практике, когда супруги шантажируют друг друга обращением к нам в программу. На этот раз все удалось разрешить. Хотя начинался разговор на, мягко говоря, повышенных тонах», — вспомнил Денис.

«ЧЕ!» спешит на помощь

Как-то летом наши сотрудники дежурили в одном из московских дворов, ведя слежку за подозреваемым. Обычно это проходит спокойно, почти рутинно. Вдруг оперативники заметили въехавший во двор автомобиль, из которого пыталась вырваться девушка. Было непонятно, что происходит, но она кричала и звала на помощь!

Ребята тут же поспешили спасать ее. Машины «летучей группы» заблокировали странный автомобиль. В нем оказались два молодых человека, которые пытались похитить девушку.

Дальше все шло как по маслу. У похитителей забрали ключи от авто, а жители дома вызвали полицию. Жизнь девушки была спасена, а вот слежку за неверным героем выпуска пришлось перенести, так как весь двор оказался в курсе событий.

«У многих возникают вопросы относительно законности всего, чем занимается команда «Опасных связей». К сожалению, эфирная версия не отражает всех нюансов нашей работы, — рассказал Дмитрий Рыбин. — Мы никоим образом не нарушаем ни одного закона Российской Федерации. Бывали случаи, когда на программу подавали жалобы в органы власти. И людям, которые всегда остаются за кадром — продюсерам, юристам и так далее — приходилось давать официальные разъяснения».

Новый сезон «Опасных связей» на «ЧЕ!» по будням с 28 марта в 23:00

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