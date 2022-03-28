Мари Краймбрери: «Я вообще не могла дышать в костюме Леопарда!»

Украинская певица Мари Краймбрери стала участницей третьего сезона популярного шоу НТВ «Маска». Жюри почти сразу догадались, что артистка пряталась в костюме Леопарда. В минувшее воскресенье ее разоблачили.

Леопарда Краймбрери выбрала не зря. Как оказалось, она по знаку зодиака — Лев и хотела «что-то такого». Однако выступать в Леопарде ей было очень сложно.

«Я вообще не могла дышать. Моя маска очень плотно сидела на лице и соответственно, когда я снимала ее — наблюдала свою красную, отекшую с заломами кожу. Виден был мне только пол. Что происходило впереди, я не знала вообще. По идее, где должны были быть глаза по задумке — у меня был нос», — рассказала Краймбрери Teleprogramma.pro.

Кстати, Мари похудела во время выступления. И костюмерам пришлось даже перешивать костюм.

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