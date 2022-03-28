Мари Краймбрери рассказала, как на самом деле попала в «Маску»

Украинская певица Мари Краймбрери участвовала в третьем сезоне популярного шоу НТВ «Маска». В минувшее воскресенье артистка выбыла. Как оказалось, она пряталась в костюме Леопарда.

Нашим журналистам певица рассказала, что немного расстроилась из-за того, что ее отправили домой. Долгое время она хотела попасть в проект.

«С первого сезона «Маски» я везде ходила и говорила: «Возьмите меня в «Маску», возьмите меня в «Маску». И меня взяли. Вот она — сила визуализации. — Я прыгала от счастья, в прямом смысле! Не могла сдержать эмоции и когда выбирала костюм, и когда мерила его», — рассказала Краймбрери Teleprogramma.pro.

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