Продюсеры «Холостяка» в третьей серии нарушили еще одно главное правило

Девятый сезон популярного шоу ТНТ «Холостяк» не такой, как обычно. На этот раз продюсеры решили, что главных героев должно быть двое. Кроме того, согласно нововведениям, не только мужчины теперь выбирают девушек, но и сами участницы теперь голосуют за понравившегося кандидата.

Третья серия шоу тоже началась необычно. Если в прошлых сезона холостяк сам решал, кого из моделей он пригласит на свидание, то в этот раз главным героям пришлось побороться за это право. Выбор был за девушками.

Саше и Димашу пришлось пройти испытания.

Кстати, ведущим шоу, напомним, стал юморист Михаил Белянин.

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