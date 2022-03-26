Стало известно, какие популярные шоу уже не выйдут в этом году

Пока речь идет о двух популярных программах.

Мировой кризис отражается на шоу-бизнесе. Федеральные каналы вынуждены приостанавливать популярные программы.

Стало известно, что на канале ТВ-3 отменили новый сезон проекта «Последний герой». Ведущей шоу являлась актриса Яна Троянова. Генеральный директор компании Weit Media Юлия Сумачева сообщила в соцсетях, что сезон действительно планировался, но, скорее всего, в этом году он не выйдет.

Кроме того, отменили «Форт Боярд» на СТС. Проект планировали снимать в июне, но пока тоже у продюсеров не получается его возобновить.

Федеральные каналы, напомним, приостановили выход развлекательного контента в связи со сложившейся в мире ситуацией. Когда все снова выйдет в эфир – неизвестно.

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