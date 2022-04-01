Чем занимаются участники шоу «Голос. Дети» в свободное от вокала время

Многие участники слепых прослушиваний детского «Голоса», как выясняется, увлекаются не только пением, но и массой других интересных занятий - от лезгинки до балета. В обзоре «Телепрограммы» - признания детей о любимых увлечениях, ничуть не мешающих вокалу.

Давид Чарлин (лезгинка)

Этот энергичный брюнет покорил многих юных коллег по слепым прослушиваниям тем, что во время томительного ожидания выхода на сцену развлекал их темпераментными восточными танцами.

— Помимо вокала, мне очень нравится заниматься лезгинкой, — признается Давид. — Ну и вообще кавказскими танцами. Многие думают, что никак не устаешь от этого. Так, потанцевал и пошел дальше. Но на самом деле это очень большой и непростой труд, после которого приходишь домой весь мокрый, с больной ногой, падаешь в кровать и говоришь: «Мам, я спать».

Лев Соловьев (джиу-джитсу, иностранные языки)

Маленький, но храбрый Лев не только рискнул прийти на слепые прослушивания, он еще и из довольно сложных секций не вылезает.

— Я занимаюсь вокалом, а еще хожу на джиу-джитсу (японское боевое искусство, близкое к борьбе. — Авт.), учу китайский язык и английский. Самое сложное в китайском — писать иероглифы. Могу посчитать до десяти по-китайски.

Алена и Анна Соколовы (балет)

Сестры-близняшки прямо за кулисами проекта, пока все дети проходят кастинг, давали «Лебединое озеро» — на радость заскучавшим и разомлевшим родителям. Девочки не только похожи друг на друга как две капли воды, они еще и поют в дуэте, и танцуют тоже.

— Бывает ли так, что мы ругаемся? Бывает иногда, но обычно мы скоро миримся, — признаются улыбчивые артистки. — Вот ей нравится фиолетовый цвет, и если я попрошу у родителей что-нибудь фиолетовое, можем поссориться. А вот из-за мальчишек почти никогда не ругаемся. Не было такого, чтобы нам обеим понравился один и тот же. Нам нравятся разные.

Марат Дидин (саксофон)

Похожий на Андрея Аршавина или Николая Трубача в молодости Марат Дидин — трубач. Он шесть лет играет на саксофоне, ходит с серьгой-крестиком в ухе и уверен, что станет звездой. Даже продумал, на что поначалу будет жить.

— Абсолютно точно буду связывать жизнь с музыкой, — говорит парень. — Хочу стать тенором и петь в лучших мировых театрах. Зачем тогда саксофон? Чтобы первое время зарабатывать этим деньги на жизнь.

«Голос. Дети»

По пятницам/22.00

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