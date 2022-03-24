«Это очень ответственно»: Пухляш стал новым ведущим чарта «Яндекс. Музыка» на «Муз-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» выбрал новым ведущим «Яндекс-музыка-чарта» Дмитрия Красилова, которого знают под псевдонимом Пухляш.

Красилов прославился после участия в клипе Little Big. Энергичный танец Дмитрия под песню Uno понравился многим телезрителям. А после появления Красилова в качестве ведущего шоу «Караоке в большом городе» поклонники окончательно влюбились в Пухляша.

А теперь Пухляш будет объявлять лучших исполнителей в эфире чарта «Яндекс. Музыка».

«В роли ведущего чарта я впервые, и мне очень сильно понравилось не только тусоваться под треки, да-да прямо в кадре, но и объявлять их! Это тоже своего рода мастерство, которым должен обладать профессиональный в этой индустрии человек. Такой опыт для меня, начинающего творческую деятельность в качестве ведущего, очень важен, и приятно, что телеканал «Муз-ТВ» дал мне карт-бланш на участие в значимом и долеобразующем проекте «Яндекс-музыка-чарт». Для меня это очень ответственно! Работа с суфлером не была для меня новой, но, кстати, именно она позволяет быть сфокусированным на процессе и не отвлекаться на мелочи», – поделился Красилов.

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