Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Пчела

На НТВ продолжается самый загадочный проект «Маска». Суть шоу заключается в том, что публичные личности надевают костюмы разных персонажей, а жюри и зрители должны угадать – кто перед ними выступает.

Каждую неделю журналисты Teleprogramma.pro просят профессионалов оценить выступление того или иного героя. В этот раз мы обратились к певцу. Актеру театра и кино Семену Якубову с просьбой разоблачить Пчелу.

«Создатели проекта очень умело нас водят за нос. Потому что голос исполнителей порой меняется до неузнаваемости. Но у меня есть две кандидатуры на роль Пчелы. Это Пелагея или Глюкоза. Я убежден, что исполнитель – это сто процентов девушка, которая обладает хорошим диапазоном», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Пчелу, которые она говорила со сцены:

— Название города, в котором она родилась, состоит из одного слова;

— Мечтает сняться в сериале;

— Любит R’n’B;

— В своем улье она лучшая;

— У нее есть трутень (парень);

— Когда она была юной пчелой, то много времени посвятила тому, чтобы издавать оперные звуки.

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