Как телевизионщики помогут блогерам, которые потеряли доходы в соцсетях

Каналы «Пятница!» и «Суббота!» поддержат их.

Блогерам нынче трудно. После того как в России заблокировали некоторые соцсети, активные пользователи потеряли рекламодателей и, соответственно, доходы.

Каналы «Пятница!» и «Суббота!» решили им помочь. Фотографы, репетиторы, художники, люди, которые пекут торты, варят мыло, лепят глиняную посуду, делают маникюр и оказывают другие услуги, смогут бесплатно рассказать о себе на всю страну в формате телесторис.

Для этого нужно записать сторис хронометражем до 15 секунд и загрузить на специальную страницу на сайте телеканала.

Каждая сторис будет выходить в эфир со специальным QR-кодом, который будет вести на личные страницы блогеров.

С помощью этого формата в эфире «Пятницы!» блогеры могут получить охват до 20 млн зрителей в месяц.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!