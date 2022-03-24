Закулисные тайны шоу «Талант»: как Ольга Бузова и Клава Кока встретятся на проекте после скандала

На телеканале «Пятница!» стартует шоу «Талант», в котором интернет-таланты страны борются за один миллион рублей и звание лучшего. Вести шоу будут Клава Кока и Роман Каграманов, а оценивать выступления участников — Ольга Бузова, Владимир Маркони и Карина Кросс.

Один из павильонов «Амедиа», яркие декорации, свет прожекторов, нарядные ведущие, сосредоточенные члены жюри и взволнованные участники – журналисты Teleprogramma.pro оказались за кулисами нового шоу «Талант», которое стартует на телеканале «Пятница!».

Здесь, за сценой, мы встретили спортсменов, ученых, вокалистов, танцоров. Кто-то уже выступил и делится эмоциями по телефону с близкими, а чье-то имя вот-вот объявят Клава Кока и Роман Каграманов.

Конкурсанты приехали в столицу из разных городов России с одной целью – показать себя на всю страну. И надежда получить от жюри положительные оценки и пройти в финал отчетливо читается в их глазах.

До мотора несколько минут, и мы успеваем пообщаться с жюри шоу «Талант», чтобы узнать, какие номера их впечатлили больше всего и что ждать от нового проекта.

Ольга Бузова: «Я обожаю сидеть в жюри и всегда стараюсь быть лояльной, объективной к участникам. Я люблю талантливых людей и очень здорово, что у страны есть возможность наблюдать за талантами наших ребят.

Что касается любимчиков, я ребят видела в первый раз и мне сложно отдать свое сердце человеку, которого я не знаю. Я ведь все воспринимаю через призму души, характера, поступков, а для этого нужно знать героев».

Владимир Маркони: «Если я встречаю кого-то из участников за пределами декораций, то стараюсь отойти от него подальше! Хочется сохранить эту химическую реакцию, где я просто наблюдатель.

Вообще – это такие эмоциональные горки! Ты только что посмеялся, потом посмотрел профайл, и у тебя намокли глаза. У меня было такое несколько раз. И самое чудовищное, что ты не всегда можешь сказать человеку «да», ведь качество его выступления оставляет желать лучшего. Разрывается сердце!».

«Очень сложно оценивать участников. Зачастую неправильно выбранная музыка или посыл может свести жюри к отрицательному ответу», – поддержала коллегу Карина Кросс.

Кстати, членам жюри по-разному работается друг с другом, ведь порой их мнения по поводу выступлений участников кардинально расходятся.

«Поскольку я профессионал, то могу найти общий язык практически с любым человеком. С Маркони мы друг друга подкалываем: он как юморист пытается все время шутить, а я как телевизионный человек понимаю, что юмор просто необходим. Конфликтов по поводу участников с другими членами жюри у меня не было, потому что я в принципе не конфликтный человек и за свой голос отвечаю сама. Но, возможно, в финале будут жаркие споры», – поделилась Ольга Бузова.

Оставив жюри настраиваться на нелегкое судейство, мы поговорили с Клавой Кокой — соведущей Романа Каграманова.

Клава Кока: «Я думала, что на бэкстейдже мы будем заниматься своими делами. Но мы смотрим все профайлы и номера от начала и до конца и получаем огромное удовольствие. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за ребятами. Все участники достойны пройти в финал, я не завидую членам жюри.

Мне было бы очень сложно кому-то говорить «нет». Здорово, что нам не нужно оценивать. Но зато жюри сидят, им проще физически. А еще, они смотрят номера участников с первой линии, и, я думаю, они получают чуть больше удовольствия, ведь мы как ведущие смотрим выступления из-за угла и с экранов».

«И я бы не хотел оказаться в жюри, потому что не умею говорить «нет». У меня бы прошли все участники! – подхватил Роман Каграманов и похвалил Коку: – Мы с Клавой помогаем и поддерживаем друг друга, шутим и веселимся. Для Клавы это первый опыт, но она очень круто справляется, как профессионал!»

Уже с 25 марта на большую сцену выйдут более 50 героев интернета. Самому юному участнику 18 лет, а самому взрослому — 85. Среди них – бабушка-рэпер, спортсмены, эквилибристы, музыканты, преподаватели, танцоры и обладатели самых необычных профессий: повелитель мыльных пузырей, мастер баланса, король сладкой ваты, девушка с походкой персонажа компьютерной игры и многие другие.

В каждом выпуске телезрители увидят 10 выступлений участников. Решением жюри некоторые из них будут вынуждены покинуть проект, а лучшие пройдут вперед. За их номера будет открыто голосование на сайте телеканала «Пятница!». Именно там телезрители выберут финалистов и победителя шоу «Талант».

Премьера шоу «Талант »

25 марта в 19:00

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