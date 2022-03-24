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Закулисные тайны шоу «Талант»: как Ольга Бузова и Клава Кока встретятся на проекте после скандала

На телеканале «Пятница!» стартует шоу «Талант», в котором интернет-таланты страны борются за один миллион рублей и звание лучшего. Вести шоу будут Клава Кока и Роман Каграманов, а оценивать выступления участников — Ольга Бузова, Владимир Маркони и Карина Кросс.

Закулисные тайны шоу «Талант»: как Ольга Бузова и Клава Кока встретятся на проекте после скандала
Как снимали шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»

Один из павильонов «Амедиа», яркие декорации, свет прожекторов, нарядные ведущие, сосредоточенные члены жюри и взволнованные участники – журналисты Teleprogramma.pro оказались за кулисами нового шоу «Талант», которое стартует на телеканале «Пятница!».

Здесь, за сценой, мы встретили спортсменов, ученых, вокалистов, танцоров. Кто-то уже выступил и делится эмоциями по телефону с близкими, а чье-то имя вот-вот объявят Клава Кока и Роман Каграманов.

Конкурсанты приехали в столицу из разных городов России с одной целью – показать себя на всю страну. И надежда получить от жюри положительные оценки и пройти в финал отчетливо читается в их глазах.

Ольга Бузова в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»
Ольга Бузова в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»

До мотора несколько минут, и мы успеваем пообщаться с жюри шоу «Талант», чтобы узнать, какие номера их впечатлили больше всего и что ждать от нового проекта.

Ольга Бузова: «Я обожаю сидеть в жюри и всегда стараюсь быть лояльной, объективной к участникам. Я люблю талантливых людей и очень здорово, что у страны есть возможность наблюдать за талантами наших ребят.

Что касается любимчиков, я ребят видела в первый раз и мне сложно отдать свое сердце человеку, которого я не знаю. Я ведь все воспринимаю через призму души, характера, поступков, а для этого нужно знать героев».

Владимир Маркони: «Если я встречаю кого-то из участников за пределами декораций, то стараюсь отойти от него подальше! Хочется сохранить эту химическую реакцию, где я просто наблюдатель.

Вообще – это такие эмоциональные горки! Ты только что посмеялся, потом посмотрел профайл, и у тебя намокли глаза. У меня было такое несколько раз. И самое чудовищное, что ты не всегда можешь сказать человеку «да», ведь качество его выступления оставляет желать лучшего. Разрывается сердце!».

Владимир Маркони в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»
Владимир Маркони в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»

«Очень сложно оценивать участников. Зачастую неправильно выбранная музыка или посыл может свести жюри к отрицательному ответу», – поддержала коллегу Карина Кросс.

Кстати, членам жюри по-разному работается друг с другом, ведь порой их мнения по поводу выступлений участников кардинально расходятся.

«Поскольку я профессионал, то могу найти общий язык практически с любым человеком. С Маркони мы друг друга подкалываем: он как юморист пытается все время шутить, а я как телевизионный человек понимаю, что юмор просто необходим. Конфликтов по поводу участников с другими членами жюри у меня не было, потому что я в принципе не конфликтный человек и за свой голос отвечаю сама. Но, возможно, в финале будут жаркие споры», – поделилась Ольга Бузова.

Оставив жюри настраиваться на нелегкое судейство, мы поговорили с Клавой Кокой — соведущей Романа Каграманова.

Клава Кока и Роман Каграманов в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»
Клава Кока и Роман Каграманов в шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»

Клава Кока: «Я думала, что на бэкстейдже мы будем заниматься своими делами. Но мы смотрим все профайлы и номера от начала и до конца и получаем огромное удовольствие. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за ребятами. Все участники достойны пройти в финал, я не завидую членам жюри.

Мне было бы очень сложно кому-то говорить «нет». Здорово, что нам не нужно оценивать. Но зато жюри сидят, им проще физически. А еще, они смотрят номера участников с первой линии, и, я думаю, они получают чуть больше удовольствия, ведь мы как ведущие смотрим выступления из-за угла и с экранов».

«И я бы не хотел оказаться в жюри, потому что не умею говорить «нет». У меня бы прошли все участники!  – подхватил Роман Каграманов и похвалил Коку: – Мы с Клавой помогаем и поддерживаем друг друга, шутим и веселимся. Для Клавы это первый опыт, но она очень круто справляется, как профессионал!»

Как снимали шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»
Как снимали шоу «Талант». Фото: канал «Пятница!»

Уже с 25 марта на большую сцену выйдут более 50 героев интернета. Самому юному участнику 18 лет, а самому взрослому — 85. Среди них – бабушка-рэпер, спортсмены, эквилибристы, музыканты, преподаватели, танцоры и обладатели самых необычных профессий: повелитель мыльных пузырей, мастер баланса, король сладкой ваты, девушка с походкой персонажа компьютерной игры и многие другие.

В каждом выпуске телезрители увидят 10 выступлений участников. Решением жюри некоторые из них будут вынуждены покинуть проект, а лучшие пройдут вперед. За их номера будет открыто голосование на сайте телеканала «Пятница!». Именно там телезрители выберут финалистов и победителя шоу «Талант».

  • Премьера шоу «Талант»
  • 25 марта в 19:00

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