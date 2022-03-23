Лера Кудрявцева: «Александр Семчев расскажет об экстремальном похудении и неудачах в любви»

27 марта в 21.20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Александр Семчев. Актер, похудевший на сто килограммов за год, поделится своим секретом стройности, расскажет, почему ему не везет в любви, и признается, какими проблемами обернулось его отцовство.

Мужчины считают, что охотнее всего девушки влюбляются в накаченных красавчиков. Однако сами девушки, рассказывая о своих предпочтениях, часто говорят, что обожают мужчин с харизмой и чувством юмора.

И того, и другого у Александра Семчева хоть отбавляй! Несмотря на солидный лишний вес, он всегда нравился женщинам и умел их очаровать.

Но любовная связь – это одно, а семейная жизнь – совсем другое. Александр Семчев был женат дважды, но ни один брак не принес ему ни счастья, ни даже покоя. Бывшие жены на Семчева в обиде и не стесняются открыто выражать свои претензии.

— Восемнадцать лет – это не восемнадцать дней! – объясняет свою позицию бывшая супруга актера. – Ответственность должны нести оба!

Конечно, семья – это обязанности не только радостные, но и бытовые. Не каждый с ними справляется, и не каждому семья вообще нужна. Может, Семчеву хорошо одному? И дело не в конкретной женщине, а в том, что свобода как ни крути лучше борща?..

Впрочем, наваристый борщ со сметаной у актера в прошлом. Он придерживается принципов правильного питания и даже в обожаемой жареной картошке себе отказывает. Кардинальное похудение – серьезный шаг, к которому Семчева подтолкнули проблемы со здоровьем.

­– Я себе нажрал сахарный диабет, – горько вздыхает Семчев.

Когда Семчев взялся за себя, у него словно открылось второе дыхание. Он увлекся процессом похудения и добился блестящих результатов. Секретов из своего метода он не делает: есть нужно часто и небольшими порциями, отказаться от жирного, жареного и сладкого и пить не меньше двух литров воды в сутки. И никаких хирургических вмешательств и загадочных заморских микстур. Только сила воли и желание быть здоровым человеком.

— Позавчера я был в ночном клубе! – светится от счастья актер.

Еще бы ему не светиться! Столько людей страдают от лишнего веса и никак не могут от него избавиться, а Семчев задался целью – и смог. По-моему, это очень по-мужски. Женщины таких любят. И хотя сейчас Семчев один, это совершенно не значит, что он не встретит свою судьбу завтра в ночном клубе или на съемочной площадке.

Впрочем, актер весьма самодостаточен. Он умеет быть с кем-то и умеет быть один. Ему всего пятьдесят два года – прекрасный во всех отношениях возраст, когда ошибки юности уже позади и можно строить крепкие и надежные отношения.

Но о чем, если не о любви, грустит Александр Семчев? Что может довести его до слез? И какую тайну он скрывает даже от самых близких людей?

Смотрите шоу «Секрет на миллион» 27 марта в 21.20 – и сами все узнаете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!