Известный блогер назвал базовые продукты, из которых можно приготовить любой ужин

На канале «Суббота!» выйдет проект «Жидковские штучки», в котором будут готовить звезды.

3 апреля на телеканале «Суббота!» выйдет кулинарное шоу «Жидковские штучки», ведущим которого станет блогер Алексей Жидковский.

В проект будут приходить российские знаменитости, которые совершенно не умеют готовить. А ведущий будет их учить ремеслу, ну и о жизни разговаривать.

«Главное — понять простые базовые технологии, по которым готовятся и супы, и жаркое. Универсальные продукты — это зелень, помидоры, огурцы, лук, сыр моцарелла, лимон, картошка и крупы, мясо или рыба. Это базовые вещи, из которых можно приготовить любой ужин. У меня дома они всегда есть», — признался Жидковский.

Гостями шоу станут Мария Миногарова, Юлия Коваль, Марина Федункив, Надежда Сысоева, Люся Чеботина и другие знаменитости.

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