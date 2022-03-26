Яркие участники прошлых сезонов шоу «Голос. Дети», которые уже стали взрослыми

Порой смотришь на ребенка - только научился ходить. Отвернулся на мгновение - он уже тебя со своей девушкой знакомит. Вот и в детском «Голосе» так: за девять лет здесь было множество ярких звездочек, которые теперь выросли и изменились до неузнаваемости.

Ярослава Дегтярева (13 лет)

Участница третьего сезона Яся Дегтярева, которой было тогда 7 лет, спела «Кукушку» Виктора Цоя так, что повернулись все наставники — сейчас у этого ролика только в YouТube под 100 миллионов просмотров. Застенчивая крошка из Ростовской области успела к тому моменту многое пережить: однажды она попала в жуткое ДТП — врачи долго боролись за жизнь девочки.

До сих пор следы той аварии видны — у Яси поврежден глаз. Это не помешало ей стать эффектной девушкой, в статусе которой в соцсетях обозначено скромное «Влюблена». Дегтярева продолжает заниматься вокалом, снимается в кино, записывает клипы и не видит свое будущее без сцены.

Данил Плужников (20 лет)

Победитель третьего сезона приходил в шоу с большим трудом. В прямом смысле слова. С детства парень страдает редким генетическим заболеванием «псевдоахондроплазия» (деформация суставов, нарушение роста костей). В «Голосе» в 14 лет он выступал, сидя на подставке, ведь рост мальчика был всего 110 сантиметров.

Даже микрофон Дане держать очень непросто. Но он сдюжил и выиграл шоу с большим отрывом в финальном голосовании. В родном Сочи с большим трудом (и бюрократическими боями) получил обещанную местными властями за победу квартиру, поступил в Гнесинское музыкальное училище и переехал с мамой в Москву.

Где приключения продолжились. Во-первых, Даня никак не может получить инвалидную коляску с функцией лифта (по его диагнозу якобы не положено такую). Во-вторых, продолжает битву за здоровье.

Недавно Дане стукнуло 20 лет, и он находится на очередном, очень важном этапе жизни — пытается выправить ноги при помощи аппарата Илизарова. Это очень долгий и мучительный процесс — даже учебу в Гнесинке пришлось отложить (артист взял академический отпуск). Дане невероятно трудно, но он справляется: сколотил группу Pylllygrim, активно ведет соцсети и пишет музыку.

Алиса Кожикина (18 лет)

Подопечная и землячка Максима Фадеева из села Успенка Курской области выиграла самый первый сезон «Голоса». Уже тогда девочка сильно выделялась на фоне остальных участников: и вокалом, и уровнем артистизма, и уверенностью в себе.

После шоу продюсер помог Алисе выступить в детском «Евровидении-2014» (5-е место), но затем Кожикина ушла в свободное плавание — участвовала в шоу иллюзионистов братьев Сафроновых, давала концерты, записывала клипы.

Теперь вокалистку часто зовут выступать на днях города, различных торжественных церемониях и фестивалях. Кожикина участвовала в озвучании мультфильма «Суперкрошки», выпустила два альбома и, конечно, превратилась в очень красивую девушку.

Кристиан Костов (22 года)

Финалист первого сезона — москвич с казахскими и болгарскими корнями. Кристиан пел в хоре, участвовал в болгарской версии проекта X Factor, после чего подписал профессиональный контракт с музыкальным лейблом и начал записывать довольно успешные в родной стране песни.

В 2017-м Костов представлял Болгарию на взрослом «Евровидении» в Киеве и занял второе место. Затем Кристиан попытался покорить Китай, приняв участие в вокальном конкурсе The Singer (куда потом полетела петь Полина Гагарина) и стал самым молодым участником проекта за всю его историю.

Что касается личной жизни, то и здесь Костов весьма преуспел: некоторое время Кристиан встречался со звездой российского фигурного катания Евгенией Медведевой.

Ева Тимуш (19 лет)

Еще одна яркая участница — и тоже из третьего сезона. Ева Тимуш из Кишинева уже тогда, в 13 лет, выглядела как будущая модель — не зря выиграла конкурс «Мини-мисс Молдова-2011».

И продолжила в том же духе — достаточно посмотреть на нынешние фото Евы, чтобы понять: подиум и модные бренды по ней плачут. Ева не стесняется пользоваться эффектной внешностью, много выступает, записывает треки и чем-то напоминает Светлану Лободу.

— В 2017 году я ездила в Лос-Анджелес, куда меня пригласил продюсер группы Spice Girls, чтобы рассмотреть как сольную вокалистку, — признавалась Ева. — Однако условия в Америке очень жесткие, поэтому я и решила для себя, что мне ближе русский шоу-бизнес.

«Голос. Дети»

По пятницам/22.00

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