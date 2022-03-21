«Чудовищное чувство»: Маркони раскрыл самую неприятную часть шоу «Талант»

Проект стартует на «Пятнице!» с 25 марта в 19.00.

На канале «Пятница!» с 25 марта стартует уникальное шоу «Талант». Главные интернет-таланты нашей страны будут бороться за миллион рублей и звание лучшего. Вести шоу будут Клава Кока и Роман Каграманов, а в звездном жюри встретятся Ольга Бузова, Владимир Маркони и Карина Кросс.

«Я рад быть в жюри такого крутого шоу, где решаются судьбы, — признается Владимир Маркони. — Я стараюсь подбадривать участников прикольчиками и своим легким подходом, но топлю за объективность. Я иногда готов сказать участникам, что мне что-то не понравилось. Это, конечно, самая некомфортная часть шоу — сказать кому-то, что «не в этот раз». Чудовищное чувство, но это соревнование. У нас классный сэндвич из жюри! Я подкалываю Карину Кросс, когда она очень добра и нежна. А Оля Бузова — кладезь самоиронии и прикольчиков. С ней мы весело пикируем, получается смешно!»

Среди участников шоу — самые разнообразные таланты: повелитель мыльных пузырей, мастер баланса, король сладкой ваты, девушка с походкой персонажа компьютерной игры и многие другие.

Самому юному участнику 18 лет, а самому взрослому 85 — и это бабушка-рэпер из Санкт-Петербурга.

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