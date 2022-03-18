Мошенники не пройдут: стартует новый сезон проекта Влада Чижова «Охотники»

Ведущие реалити проводят ликбез по борьбе с аферистами всех мастей.

21 марта на канале «ЧЕ!» состоится премьера нового сезона остросюжетного реалити «Охотники». Зрителей ждет новая порция расследований и раскрытых мошеннических схем.

Методы ведущих проекта стали жестче и эффективнее. Журналистка Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов, бывший морпех Владимир Сорков активно внедряются в ряды мошенников и разрушают их аферы изнутри. А Влад Чижов дает «охотникам» свои наставления и помогает раскрыть обман.

Что делать, если потомственная гадалка оказалась обманщицей, и можно ли вернуть деньги за покупку липового бьюти-марафона? Ведущие передачи объясняют зрителям, как противостоять финансовым преступникам и не попасться на удочку брачного афериста, как распознавать ложь и вовремя снять «лапшу с ушей».

«Каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана, а мы вместе с командой изобретаем очередные способы им противостоять. Мы справляемся, — говорит Влад Чижов, — Но справишься ли ты? Смотри, как мы выводим обманщиков на чистую воду, и учись».

Не дайте себя обмануть – смотрите новый сезон реалити «Охотники» на канале «ЧЕ!» с 21 марта в 22:00.

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