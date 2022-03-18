А хватит ли девушек? Два героя нового «Холостяка» встретятся во втором выпуске

Теперь участницы шоу тоже могут голосовать на «церемонии роз».

Что ждет зрителей шоу «Холостяк» во втором выпуске, в субботу, 19 марта?

Участницам проекта будет представлен второй завидный жених — Димаш Адилет. Некоторые девушки настолько бурно отреагировали на его прибытие, что уже точно ясно: молодой человек будет нарасхват.

Пока второй холостяк знакомился с красавицами, Александр Гранков отправился на свидание с одной из них. Причем он уже на старте шоу решил убежать от камер, чтобы побыть с девушкой наедине. Вернувшись на виллу, молодой человек узнал, что на проект прибыл его конкурент. И то, что произошло на «церемонии роз», его сильно удивило.

Напомним, что по правилам нового сезона в финале выпуска голосуют не только главные герои, но и участницы проекта. Причем девушки выбирают первыми, а только потом наступает очередь холостяков. Уже во втором выпуске мы увидим, как между мужчинами намечается соперничество.

Покинет ли кто-то проект на втором выпуске — смотрите шоу «Холостяк» 19 марта в 21:30 на канале ТНТ и в Rutube.

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