Курс на яркость и женственность: на ТНТ выходит новый сезон шоу «Перезагрузка»

Шоу «Перезагрузка» на канале ТНТ уже 10 лет помогает женщинам из разных уголков страны решить свои проблемы, изменить внешность да и саму жизнь. Но изменения нужны и самой передаче. С 20 марта в эфир выйдет новый сезон проекта: с новым экспертом и обновленным стилем.

К команде «Перезагрузка» присоединилась Мария Буше — мастер по этикету и развитию женственности. В рамках шоу она будет учить героинь развивать в себе женственность, магнетизм и сексуальность.

«Я много лет занимаюсь тем, что учу женщин из красивых превращаться в элегантных. Очень важно работать в комплексе: над осанкой, походкой, манерами и речью. Объединив наши усилия, мы дадим проекту новый виток, — говорит Мария Буше. — Моя миссия — показать, что, уезжая после съемок шоу к себе домой, девушки способны сохранить и даже приумножить изменения, а также полностью изменить свою судьбу. У меня самой далеко не безупречный стиль. Я просто очень хитрая женщина, которая нашла свои «пятерки» во внешности и довела их до «десятки», напрочь забыв о своих недостатках и минусах».

«Все героини нового сезона абсолютно разные, и каждая история интересна по-своему, — добавила ведущая Ксения Бородина. — Когда я знакомилась с девчонками и они рассказывали мне о событиях своей жизни, я будто попадала то в мексиканский сериал, то в настоящий блокбастер! В новых выпусках «Перезагрузки» я хочу поддержать не только героинь нашей программы, но и всех телезрительниц. Хочу показать, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, мы справимся! Все девушки и женщины очень красивы, с огромной душой, и часто все, что им нужно, — это поверить в себя и свои силы».

Главное, что изменилось в «Перезагрузки», это финальное преображения героинь. В новом сезоне взят курс на яркость! Теперь итоговые образы женщин будут максимально красочными. Главная задача стилистов — показать участницам их самые дерзкие версии.

В шоу по-прежнему работает команда высококлассных экспертов: психолог Владимир Дашевский, стилист Катя Гершуни, мастер по волосам Евгений Жук, визажист Сердар Камбаров, а также косметологи, стоматологи и пластические хирурги. Ведь «Перезагрузка» комплексно подходит к решению проблем тех, кто приходит на проект за помощью.

Однако основная задача проекта осталась прежней — дать понять женщинам, что они меняются не ради мужчин, а ради себя.

Смотрите новый сезон шоу «Перезагрузка» — с 20 марта в 9:00 на канале ТНТ.

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