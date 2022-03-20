«Две звезды. Отцы и дети»: кто может победить в шоу

Специальный сезон шоу «Две звезды», где взрослые артисты чуть ли не впервые вышли на сцену выступать вместе с детьми, приблизился к финалу. В заключительном выпуске судьи определят лучшую пару, а пока «Телепрограмма» вспоминает самые яркие номера проекта.

Анатолий и Алеся Ярмоленко

Мегаколоритное выступление на стыке жанров выдали солист «Сябров» Анатолий Ярмоленко с дочкой Алесей. Безусловный хит ТикТока «Ягода малинка» от блогера Хабиба папа с дочерью разыграли в откровенно несерьезном и смешанном стиле, словно обменявшись паспортами, — 74-летний артист плясал в отвязном прикиде рэпера, а 45-летняя Алеся — в исконно народном костюме.

Максим и Гарри Галкин

Неожиданным для всех зрителей стало специальное новогоднее выступление Максима Галкина — приглашенной звезды проекта. Вместе с сыном артист, не так уж часто поющий в телешоу, исполнил крайне непростой для любого опытного вокалиста шлягер Non, Je Ne Regrette Rien Эдит Пиаф.

И сын Аллы Борисовны Гарри уж очень недурно справился с задачей. Сразу видно: как папа, он любит заниматься иностранными языками, как мама — не чужд вокальных талантов.

Наташа Королева и Архип Глушко

Проект «Две звезды» стал, по сути, первой крупной площадкой, на которой Наташа Королева начала продвигать сына Архипа как артиста. Получилось довольно эпатажно. Почти каждый номер пара старалась удивлять жюри и зрителя, и надо признать — получалось.

Хит Димы Билана «Молния» семья исполняла в кислотных нарядах, причем Наташа облачилась в розовый парик, как у Натали Портман в фильме «Близость». Не хватало разве что папы Тарзана на подтанцовке.

Полина Гагарина и Андрей Кислов

Еще одно красивое и стильное выступление звездного тандема: новогодний спецномер выдали Полина Гагарина с сыном от первого брака с актером Петром Кисловым Андреем. Мы не раз слышали про этого парня: наставница шоу «Голос» намекала, что сын готовится штурмовать вокальный проект.

Однако на слепые прослушивания юный вокалист так ни разу и не пришел. Возможно, дуэт с мамой раскрепостит Андрея и зрители скоро увидят его на большой сцене. Правда, во время исполнения маминой песни «Зима» он лишь аккомпанировал на рояле.

Сергей и Елизавета Трофимовы

Долго порицаемые общественностью за кумовство Сергей и Лиза Трофимовы (девочку долго критиковали за то, что позволила прийти в шоу «Голос. Дети», имея такого звездного папу, — мол, все нечестно и куплено!) взяли да вышли вместе на сцену вопреки хейту и претензиям. Смело!

И очень уверенно прошли всю дистанцию проекта, не постеснявшись даже в пижамах спеть. Так бард с дочкой передали привет маленьким зрителям и ностальгирующим взрослым колыбельной «Спят усталые игрушки».

«Две звезды. Отцы и дети»

Воскресенье/19.05

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