«Это сложно»: Митя Фомин рассказал, что стал работать барменом

Это шоу, в котором артисты гримируются до неузнаваемости и на один день отправляются работать в самое непривычное для них место.

Мите Фомину досталась работа барменом. По придуманной легенде, ранее он якобы держал свой смузи-бар в самом центре Казани, но после того, как бизнес прогорел, а семейная жизнь развалилась, он вынужден начинать движение по карьерной лестнице с самого начала.

«В итоге я поработал помощником бармена в смузи-баре. Это сложно — выдерживать рецептуру, выполнять бесконечные гигиенические требования, менять перчатки и тару под каждого клиента, укладываться в тайминг, который тебе автоматически выставляют на каждый заказ приложения по доставке еды. Общепит — это сложно и вообще не про меня», — рассказал Фомин Teleprogramma.pro.

Митя признался. Что часто терялся, что-то забывал. Например, где включается миксер, где лежит клубника. Человек, по его словам, не может освоиться мгновенно. Но у него в итоге все равно все получилось.

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