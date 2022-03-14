«Я не могла в это поверить!»: Валерия призналась, что зрители «Маски» ей часто пытаются подсказать

Валерия входит в состав жюри популярного шоу НТВ «Маска». Певица призналась, что узнавать артистов становится все сложнее и сложнее. При этом зрители ей часто пишут в соцсетях, высказывая свои предположения.

«Иногда понятно, что герой поет совершенно не академическим голосом, а зрители пишут: «Я думаю, что это точно Анна Нетребко, вот только комплекция смущает». Не помню, про какую маску шла речь», — говорит Валерия Teleprogramma.pro.

А однажды, наоборот, зрители писали Валерии, что в маске Робота — модель Оксана Федорова. А она не верила.

«Я помню, как в первом сезоне мне писали: «Это Оксана Федорова». А я отвечала: «Ну да, конечно… Ведущая прямо научилась петь оперным голосом». И ведь никто всерьез не воспринял эти подсказки. Тогда как поклонники Оксаны знали и эту сторону ее жизни и работы. Но когда перед нами действительно оказалась Оксана, я просто не могла в это поверить, а надо было слушать людей», — смеется певица.

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