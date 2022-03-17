Как изменились герои сериала «Год культуры» за трехлетний перерыв между сезонами

Комедийный хит ТНТ «Год культуры» возвращается со вторым сезоном спустя три года после выхода. Телепремьера состоится 21 марта в 21.00. Рассказываем, как изменились актеры и их герои за время отсутствия сериала на экранах.

Софья Белозерова (Мария Ахметзянова)

В первом сезоне героиня, запускающая основную сюжетную линию, предстает перед зрителями с одной стороны робкой и застенчивой девушкой, с другой – борцом с системой, для которой работа стоит на первом месте. Во втором сезоне в жизни Сони появляется любовный интерес в виде нового героя, который раскрывает ее с других сторон.

«Что касается женской части моей героини, то она расцветает и внешне, и внутренне. У нее появляется новый мужчина, благодаря которому она начинает чувствовать себя нужной, желанной, счастливой, начинает больше улыбаться и, собственно, жить», – говорит Мария Ахметзянова.

Если говорить о самой актрисе, то «Год культуры» был для нее первым большим комедийным опытом. Сейчас же, по словам Марии, в подобном материале она чувствует себя намного комфортнее, да и вообще считает себя универсальной актрисой.

Между первым и вторым сезонами «Года Культуры» с участием актрисы вышли такие работы, как мистический триллер «Бег», исторический детектив «Ростов», спортивная комедия «Большая игра», детективный триллер «Уцелевшие». Также актриса работает над проектом, где ей предстоит воплотить на экране сразу несколько «личностей», заключенных в подобии искусственного интеллекта.

Виктор Сычев (Федор Бондарчук)

Принято считать, что характеры главных героев ситкомов редко меняются, однако «Год культуры» во втором сезоне отходит от гротескного жанра. В связи с этим и основной персонаж истории, которому, по сути, предстоит второй раз войти в ту же реку, несколько трансформируется. Да, вокруг Сычева все еще сосредоточена львиная доля ситуационного юмора, однако работавший над ролью Федор Бондарчук пытался сделать своего персонажа не таким «однокрасочным».

«Конечно, каждого героя хочется сделать посложнее: как отрицательного, так и положительного. Там есть искренние проявления его чувств к героине Маши, да и вообще к миру какое-то сострадание, что не свойственно Сычеву вообще. Даже к своему любимому ассистенту Стасику он проявляет какие-то человеческие эмоции, назовем это так. Не хотелось бы его делать стопроцентным самодуром и однокрасочным дуроплясом. И я надеюсь, что зрители это увидят», – говорит Федор Бондарчук.

Несмотря на то, что Бондарчук периодически работает в комедийном жанре, «Год культуры» стал для актера своего рода испытанием, ведь он не всегда разделял с авторами взгляд на некоторые ситуации. Однако, доверившись группе сценаристов и увидев конечный результат, убедился, что замысел действительно работает.

После первого сезона «Года культуры» актер исполнил главную роль во врачебной комедийной мелодраме «Филатов», поучаствовал в масштабной исторической фантазии «Ленин. Неизбежность», появился в фантастическом блокбастере «Спутник», снялся в карантинном ситкоме «Окаянные дни» и принял участие в работе над документальным проектом «Девяностые».

Станислав Королев (Риналь Мухаметов)

Верный помощник Сычева по имени Стасик во втором сезоне «Года культуры» не только традиционно помогает во всех делах боссу, но и переживает собственную драму. Ему приходится внезапно окунуться в дела семейные, а также найти неожиданную точку соприкосновения с Сычевым, ведь обстоятельства складываются так, что оба по сути оказываются в одной роли.

«Он попадает в более бытовые обстоятельства, его хватает омут из семейных проблем. Стас обзаводится детьми, и это не его собственные дети. Он, к сожалению, попадает под аферу своей возлюбленной, к которой, видимо, еще теплятся какие-то теплые отношения», – говорит исполнитель роли Риналь Мухаметов.

Риналь Мухаметов – фанат клоунады, и даже сам мечтал стать клоуном, поэтому сумасшедшие выходки Стасика он особенно ценит. После выхода первого сезона «Года культуры» комедийный талант актера заметили и продюсеры, которые стали предлагать ему роли в этом жанре. Мухаметов сыграл в комедиях «Рашн Юг» и «Секреты семейной жизни», но и драматических работ тоже хватало: фантастический боевик «Вторжение», приключенческое фэнтези «Эбигейл» и танцевальная драма «Битва».

Лев Филин (Александр Лыков)

Во втором сезоне харизматичный ректор уходит на заслуженную пенсию, тем самым открывая новую локацию в виде загородного дома. Вот только мириться с размеренной жизнью в лесной глуши Филин не готов: он всеми силами пытается вернуться «в игру», порой даже идя на обман собственной супруги.

По сути, то же самое можно сказать и об актере Александре Лыкове, с той лишь разницей, что его на пенсию никто не отправлял и обманывать ему не приходится. Однако востребованность артиста в кино и сериалах – это неоспоримый факт.

Между двумя сезонами «Года культуры» он успел принять участие в таких проектах, как историческая драма «Девятаев», комедии «Семейный бюджет» и «Семь ужинов», семейная драма «Время года зима», военный сериал «Бомба», комедийный альманах «Беспринципные», а также спортивное драмеди «Трудные подростки».

Кто еще?

Если говорить об актерах, чья занятость значительно выросла после выхода первого сезона, то к ним можно отнести Антона Филипенко и Алексея Розина. Филипенко исполнил главные роли в ромкоме «Давай разведемся» и сериале «Проект «Анна Николаевна», вместе с Лыковым снялся в «Семейном бюджете» и «Беспринципных», появился в блокбастере Данилы Козловского «Чернобыль», а также криминальном детективе «Водоворот».

Розин снялся в сериалах «Территория», «Солдаут» и «Сны Алисы», работал в фантастическом триллере «Выжившие», стендап-проекте «Я не шучу», драмеди «Почка» и исторической драме «Сердце Пармы». Сейчас к выходу на экране готовится ещё один масштабный проект с его участием: экранизация романа «Мастер и Маргарита» под названием Воланд, где Алексей Розин исполняет роль Азазелло.

Ко второму сезону и без того звездный каст «Года культуры» стал еще мощнее, особенно если учесть пополнение в лице Петра Федорова, который сыграл одну из центральных ролей в продолжении истории.

Смотрите второй сезон сериала «Год культуры» с 21 марта в 22.00 на телеканале ТНТ.

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