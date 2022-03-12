Модели, блогеры, спортсменки: список участниц нового сезона шоу «Холостяк»

Марина Хлипина, 23 года

Марина родом из Ярославля. По профессии – лингвист-переводчик. Сейчас работает менеджером известного бренда женской одежды, а также занимается разработкой коллекции.

«Самое главное для меня – стать полностью независимой. И я все делаю для этого», — призналась девушка.

Яна Сапета, 28 лет

Яна родилась в Екатеринбурге, но уже пять лет живет в Москве. По профессии бухгалтер, но в столице получила вторую специальность – Яна стала телеведущей.

Бывшая жена экс-футболиста «Урала» и «Динамо» Александра Сапеты, от которого у нее осталась дочка. Полгода как супруги развелись.

Эльвина Гараева, 25 лет

Эльвина – психолог. Девушка не узнала холостяка Александра Гранкова на церемонии знакомства и спросила, чем он занимается.

«Я фермер», — признался холостяк.

«Очень неожиданно», — ответила смутившаяся девушка.

Арина Перевертень, 24 года

Арина родилась в городе Сыктывкаре. В 2016 году завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс Поволжья», который считается визитной карточкой Чувашской Республики.

Став популярной в родной городе, продолжила карьеру модели в Турции, переехав 2020 году в Стамбул.

Софья Мацулева, 22 года

Софья из Калининграда, увлекается танцами и учится на хореографа. Девушка призналась, что у нее никогда не было интимных отношений – ей еще не встречался мужчина, которому она могла бы довериться.

На проект Софья решила пойти, чтобы побороть свой страх перед противоположным полом.

Алена Ситникова, 20 лет

Алена – модель, в данный момент учится в университете. Называет себя разносторонним человеком.

«Я играю на пианино, в теннис, пою, рисую. Сейчас я уволилась и пришла в шоу искать свою любовь», — заявила она.

Карина и Камилла Зиганшины, 23 года

Девушки – двойняшки. В этом году окончили МГИМО и открыли свою онлайн-школу по инвестициям. Признаются, что бизнес идет в гору и в месяц они зарабатывают от миллиона рублей.

В личной жизни сестер есть интересный факт: во время локдауна 2020 года Карина влюбилась в молодого человека Камиллы. С нервным срывом Карина спешно уехала в Дубай, а через некоторое время туда прилетела и ее сестра, расставшись со своим парнем.

Голыгина Юлия, 26 лет

Участницей шоу «Холостяк» также стала 26-летняя блогер из Читы Юля Голыгина, на соцсети которой подписаны больше 6 млн человек.

Юлия не скрывала, что пришла на реалити не ради поиска любви и мужчины своей мечты, а чтобы получить яркие эмоции. Однако не отрицала и тот факт, что может влюбиться.

Заявила, что зарабатывает от 1 до 5 миллионов рублей в месяц.

Лиза Кей, 31 год

Модель из Лос-Анджелеса Лиза Кей тоже решила стать участницей нового «Холостяка». Родом из Ростова-на-Дону. С детства занималась в балетной школе.

Однажды блондинку пригласили сняться для обложки американского мужского журнала Playboy. Позже девушка неоднократно появлялась на страницах популярного издания и даже участвовала в голосовании как «Девушка года».

Алла Фомкина, 21 год

Алла занималась художественной гимнастикой и даже получила звание кандидата в мастера спорта, однако из-за травмы секцию пришлось покинуть.

На данный момент спорт все равно присутствует в жизни девушки: она не только посещает тренажерный зал, но и увлекается боксом.

В 2018 переехала в Москву, работает в модельном бизнесе.

Талия Айбедуллина, 25 лет

Приехала в Москву из Ульяновска. Талия училась на журналиста, работала педагогом-хореографом в лицее, играла в университетской команде КВН, пела в хоре факультета и даже помогала организовывать благотворительные мероприятия.

Сейчас работает моделью.

Виолетта Оноприенко, 22 года

Украинская модель, участница телешоу «Холостяк» на ТНТ. Виолетта родилась в Харькове. В детстве посещала много различных кружков и секций, но больше всего ей по душе пришлась театральная студия.

Принимала участие в съемках сериала Станислава Тиунова «Молодость». Мечтает об актерской карьере и согласна на нее, даже если платить не станут.

Валерия Пономаренко, 23 года

Девушка родилась в Ростове-на-Дону. С 2008-го занимается баскетболом. Тренеры считали ее крайне перспективной. В 2012-м ее позвали в Видное, она туда и переехала, чтобы состязаться в составе «Спарты энд К».

Трижды становилась чемпионкой России среди сверстниц, добилась европейского кубка для баскетболистов младше 14 лет.

Позже занялась моделингом.

Элина Крупская, 25 лет

Элина родилась в Киеве в 1997 году. В настоящее время девушка ведет курсы по SMM в своем микроблоге в Инстаграме. По словам Элины, маркетингом и PR она занимается более пяти лет.

Батюченко Екатерина, 25 лет

Екатерина Батюченко из Пензы решила принять участие в проекте «Холостяк». Отец девушки священнослужитель, но она всегда мечтала стать моделью.

Участница нового сезона считает, что отличается натуральной красотой на фоне большинства нынешних соперниц. Она принципиально не прибегает к уколам красоты и не меняет свою внешность.

Таха Сафари, 30 лет

Российская модель азербайджанского происхождения. В 2015 году завоевала титул «Мисс Азия», но лишь модельной карьерой девушка не ограничивается. Она активно ведет страницы в своих социальных сетях, а также работает в качестве стилиста по волосам.

Девушка была замужем, но в данный момент разведена. Детей нет.

Одно из самых романтичных шоу на российском телевидении «Холостяк» стартует на ТНТ уже 12 марта. Главными героями в этот раз станут сразу два счастливчика. Первый — Димаш Адилет, 26-летний красавец-мужчина родом из Казахстана. Второй — 27-летний бизнесмен Михаил Гранков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.