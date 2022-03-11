«Я доверял этому человеку»: «Муз-ТВ» покажет последнее интервью с Томом Хаосом

Недавно ушедший из жизни артист успел рассказать о конфликте с другим участником «Отпетых мошенников» — Сергеем Амораловым.

Телеканал «Муз-ТВ» представит эксклюзивное интервью с участником группы «Отпетые мошенники» Томом Хаосом.

За сутки до своей смерти экс-солист группы «Отпетые мошенники» дал интервью журналистам программы PROновости на канале «Муз-ТВ». Вячеслав Зинуров (псевдоним Тома Хаоса) рассказал о конфликте с другим участником музыкальной группы «Отпетые мошенники» — Сергеем Амораловым.

Продюсер телеканала «Муз-ТВ» сообщил, что недавнее интервью исполнителя оказалось последним. Том Хаос планировал дать еще два интервью, но не вышел на связь.

«Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем», — рассказывал о конфликте с Амораловым Хаос в своем последнем интервью.

«С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… С человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам <…> Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной», — добавил Хаос в своей последней публичной беседе.

Эксклюзивное последнее интервью Тома Хаоса в PROновости можно посмотреть 11 марта в 22.00 по московскому времени на канале «Муз-ТВ».

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