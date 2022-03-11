Камбэк Лагашкина, слезы Рудовой, тест на IQ от Бузовой: что покажет 3-й выпуск «Звезды в Африке»

В новой серии телепроекта «Звезды в Африке», которую зрители ТНТ увидят 13 марта, будет много интересного.

В частности, в звездный лагерь прибыл актер Максим Лагашкин. Это его первый приезд в Африку за 37 лет.

«Раньше я жил в Эфиопии, три года провел там с родителями, и это была прекрасная пора. Через проект «Звезды в Африке» хочу вернуться в то детство, после которого остались очень приятные воспоминания», — говорит артист.

Новичка сразу же отправили на испытание вместе с Валей Карнавал и Натальей Рудовой. Там их ждала проверка на интеллект от Ольги Бузовой.

Зрители могут подумать, что это звучит весело. Но после теста на IQ обстановка в лагере мгновенно накалилась. Интриги, которые уже успели наплести звезды, начали вылезать наружу.

Почему плакала Наталья Рудова? Сговорилась ли Валя Карнавал с Сашей Стоуном? И кто покинет проект в третьем выпуске?

Смотрите шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ и в Rutube – каждое воскресенье в 19:00.

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