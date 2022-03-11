Клава Кока и Ольга Бузова возглавят второй сезон шоу «ТикТок Талант»

В конце марта на канале «Пятница!» стартует второй сезон телепроекта «ТикТок Талант». Создатели передачи постарались, чтобы и в этот раз шоу было насыщено звездами.

Так ведущей программы станет певица и блогер Клава Кока, а жюри возглавит сама Ольга Бузова!

«У нас огромная страна, и в ней много талантливых людей. Но зачастую люди стесняются говорить и показывать свой талант — боятся, что не будут услышаны и поняты. Шоу «ТикТок Талант» на «Пятнице!» дает возможность зрителям, наблюдающим за тем, как ребята проявляют свои таланты, перестать бояться и поверить в себя. Помимо этого, у зрителей есть отличная возможность побыть в качестве жюри и отдать реальный голос за любимого героя», — говорит Бузова.

Она пообещала, что в каждом новом выпуске будет блистать нарядами и прическами.

«Зачем стоит смотреть проект? — рассуждает Клава Кока. — Во-первых, чтобы понять, сколько талантливых людей вокруг нас. Во-вторых, посмотреть на себя с другой стороны, ведь каждый из нас в чем-то талантлив. И в-третьих, это красиво визуально! За этим интересно наблюдать. А главное — именно зрители решают, кто победит».

Молодая певица призналась, что если бы это шоу вышло раньше, она обязательно отправила бы на него сотни своих видео и сделала бы все, чтобы попасть на проект. Но своей славы Клава уже добилась — настало время зажигать новые звезды социальных сетей.

Напомним, в шоу «ТикТок Талант» участники демонстрируют свои способности посредством видео из TikTok и сражаются за миллион рублей. Решающий голос в определении победителя имеют телезрители.

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