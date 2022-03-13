Разоблачение Джокера из «Маски»: кто может скрываться в этом костюме

Это может быть известный певец.

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». В третьем сезоне участвуют 14 участников: Малыш, Дракон, Павлин, Пончик, Анубис, Козерог, Пчела, Лошадь, Монстрик, Леопард, Джокер, Пес, Осьминог и Мухомор.

Правда, Павлин, Пес и Лошадь уже покинули проект. Под этими масками скрывались Роман Костомаров, Альбина Джанабаева и Нонна Гришаева.

Каждую неделю журналисты Teleprogramma.pro просят артистов послушать выступление того или иного исполнителя и сказать – кто же это. В этот раз мы выбрали Джокера. Певец Руслан Богатырев ответил вот что:

«Я почему-то уверен, что это не спортсмен. Дело в том, что я сам профессиональный спортсмен и вижу, что этот человек не из нашей среды. Походка выдает. У меня есть предположение, что это Дима Билан. Я услышал в голосе Джокера тембр именно этого исполнителя», — заявил Богатырев.

А вы как думаете – кто это?

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