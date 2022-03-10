«Холостяк»: экс-жена игрока «Динамо» стала участницей нового сезона

Девятый сезон стартует на ТНТ уже 12 марта.

Одно из самых романтичных шоу на российском телевидении «Холостяк» стартует на ТНТ уже 12 марта. Главными героями в этот раз станут сразу два счастливчика. Первый — Димаш Адилет, 26-летний красавец-мужчина родом из Казахстана. Второй — 27-летний бизнесмен Михаил Гранков.

Свое счастье испытать традиционно придут девушки модельной внешности. Одной из них стала бывшая жена известного футболиста, победителя юношеского чемпионата Европы Александра Сапеты Яна.

Девушка прошла телевизионный кастинг, после чего отправилась на съемки в Мексику.

Кстати, после развода со спортсменом Яна продолжала работу ведущей на музыкальном телеканале, а также стала развивать блог.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.