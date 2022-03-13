Кто может вылететь из «Маски» в следующем выпуске

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Правила проекта следующие: 14 звезд разных мастей выступают в необычных костюмах, а судьям и зрителям нужно их разоблачить.

В каждом выпуске на выбывание попадают три номинанта. Одного из них спасают зрители, второго – судьи, а третий под крики «Маску, маску, маску» должен показать свое истинное лицо.

Проект покинули уже три звезды – Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева) и Лошадь (Нонна Гришаева).

По традиции, журналисты Teleprogramma.pro сделали опрос – кто, по мнению наших читателей, следующим уйдет из шоу. Большинство респондентов назвали Анубиса. На втором месте расположились Малыш и Монстрик. А на третьей строчке расположились Пончик, Осьминог, Мухомор и Леопард.

А вы против кого бы проголосовали?

Пятый выпуск проекта выйдет в эфир в воскресенье, 13 марта 2022 на НТВ. Начало в 20.10 по московскому времени.

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