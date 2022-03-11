Самые яркие участники нового сезона шоу «Голос. Дети»

К девятому сезону организаторы, казалось бы, должны были столкнуться с трудностями - где искать новые таланты?

Но, к счастью, поток самородков не иссякает: некоторых из них зрители уже успели увидеть в ходе слепых прослушиваний, с некоторыми еще предстоит познакомиться.

Андрей Емелин (12 лет, Москва)

Андрей — воспитанник кадетской школы и член «Юнармии», в его расписании, помимо военной подготовки, есть плавание и карате. Также вместе с друзьями-кадетами мальчик помогает ветеранам, детям-сиротам и людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Петь и играть на ксилофоне Андрей начал с трех лет, еще с садика, затем пел в школьном хоре. В анкете в качестве главного желания поющий кадет указал: «Чтобы на земле было меньше страха и боли».

Адель Старостина (7 лет, Москва)

Девочка с таким именем просто обязана петь. И маленькая Адель из московского района Бутово решила не отставать от британской тезки. Она солирует в детской группе Queen Kids, обожает Фредди Меркьюри (уверяет, что «Богемскую рапсодию» посмотрела двадцать три раза) и отличается невероятной смелостью: прыгала на тарзанке с пятиметровой высоты, занимается акробатикой, крутит трюки на самокате.

Не случайно девочка характеризует себя одним емким словом — «безбашенная». У Адель есть собственная гитара, но пока нет собаки — именно о ней мечтает юная певица.

Еванжелика Батаршина (13 лет, Маврикий)

Эта вокалистка на слепых прослушиваниях исполнила хит Unstoppable певицы Sia — выступление понравилось всем судьям, девочка ушла в команду Егора Крида. Невероятно, но факт: Еванжелика прилетела в Москву со сказочного африканского острова Маврикий. Родители начинающей певицы переехали туда, когда ей было три года, и вот уже 10 лет Батаршина растет и занимается вокалом на африканском острове.

Там же занимается верховой ездой, участвует в соревнованиях по конкуру и мечтает о собственной лошади. Свободно говорит, пишет и читает на трех языках — русском, английском и французском. А еще, как несложно догадаться, любит рассекать волны на серфе.

Мария Гулевич (12 лет, Минск)

Мама Маши — тренер по пулевой стрельбе, поэтому девочка привыкла к серьезным видам спорта: она, единственная во всем классе, занимается боксом. А к вокалу пришла совершенно случайно — по медицинским показателям.

Из-за проблем с аденоидами врачи рекомендовали Гулевич освоить дыхательные техники — так и появились уроки пения. Кстати, помимо вокала и спорта, Маша (или Мартын, как зовут ее родители) любит заниматься английским и играть на электрогитаре.

Эльдар Тазетдинов (8 лет, Казань)

Помимо того что Эльдар поет, он еще и занимается бальными танцами. Мальчик считает, что больше всего из мультперсонажей на него похож Маугли. Есть у Эльдара и внетворческая страсть — бабочки.

Он изучает их, коллекционирует и в перспективе не исключает, что может стать лепидоптерологом (специалистом по чешуекрылым). В случае победы в вокальном проекте намеревается потратить денежный приз (а это миллион рублей!) на отдых на Мальдивах.

«Голос. Дети» По пятницам/21.30

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