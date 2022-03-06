Александр Смол и эксперты расскажут о сфабрикованных видео в Сети в новом шоу «Антифейк»

Зрители узнают, как и зачем появляются фейки, и как от них защититься.

Как отличить видео-фейки в социальных сетях от настоящих? Этим вопрос в начале весны 2022 года, наверняка, задается каждый житель страны.

К сожалению, сейчас против России идет настоящая информационная война. Волна фейков о спецоперации на Украине не прекращается в соцсетях, Telegram-каналах, в электронной почте и даже в СМИ. Каждый, кто пытается что-то узнать о ходе военной операции России на Украине, заходя в Интернет, сталкивается с противоречивой информацией.

В связи с этим на Первом канале стартует передача «Антифейк», которая расскажет, как отличить реальное видео от сфабрикованного. Ведущим ток-шоу стал Александр Смол, известный зрителям по программе «Видели видео?»

«Как рождаются эти самые фейки — вопрос для меня как журналиста весьма интересный. В попытках ответить на него редакция программы обнаружила специальные сайты и чаты, в которых размещают заказы. Именно там желающим заработать сообщаются задания. Разберем популярные технологии изготовления фальшивых новостей», — говорит Смол.

Кто и с какой целью создает фейки? Как с их помощью нас заставляют паниковать и совершать необдуманные поступки? Что такое ментальная гигиена и как она помогает справляться с цунами лжи, которое обрушилось на нас?

Цель новой передачи — объяснить, как устроена эта индустрия, кто производит фейки, как научиться их распознавать и получать объективную информацию. Гостями шоу станут эксперты по кибербезопасности, аналитики социальных медиа, военные и другие эксперты. По видеосвязи в студии будут появляться специалисты из других стран, военные корреспонденты из ДНР и ЛНР, а также реальные авторы видео или фото, использованных в информационных вбросах.

Не пропустите премьеру шоу «Антифейк» на Первом канале – 6 марта в 18:20.

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