«Участники играют с нами в кошки-мышки»: как устроено шоу «Маска» изнутри

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами проекта канала НТВ и пообщалась с представителями жюри и теми, кто всегда остается за кадром.

На канале НТВ продолжается показ третьего сезона шоу «Маска». А это значит, что зрители снова встретятся с любимыми артистами, которые скрываются под масками Козерога, Джокера, Анубиса, Пончика, Монстрика и других персонажей.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами известного проекта, чтобы узнать, какой человек мог бы перевоплотиться в Джокера, участвует ли в передаче Анна Нетребко, и какой инцидент произошел с Ольгой Бузовой во время съемок предыдущих выпусков.

Что происходит за кулисами «Маски»

Шоу снимается в одном из кинопавильонов Подмосковья. Съемки проходят в условиях строгой секретности. Зрителям строго-настрого запрещено не то что снимать происходящее на сцене на телефон, но даже доставать сотовый из сумки.

Сами участники приезжают на съемки проекта незадолго до своего выхода на сцену. Задача артистов, которые входят в павильон одетые во все черное, — оставаться инкогнито на протяжении всего проекта. Как правило, их сопровождают директора или помощники, которые также остаются неузнанными.

Надев свой костюм, персонажи в сопровождении секьюрити начинают свой путь на сцену по специальном коридору. А закончив выступление, возвращаются в свою гримерку, после чего снова выходят на импровизированную площадку, где наблюдают за шоу через большой экран. Все это время они не имеют права ни с кем общаться.

Как охрана спасла Ольгу Бузову

Функция охранника Андрея Арсеева заключается в том, чтобы выводить персонажей на сцену, исключив возможность всякого общения с ними фанатов, чтобы ни одна Маска не была рассекречена раньше срока. Несмотря на строжайшую секретность, такие инциденты вполне возможны.

Так, однажды во втором сезоне, когда охрана проводила Розовую пантеру в зал, зрители пытались до нее дотронуться. Но секьюрити не позволили им сделать этого. Интересно, что под этим костюмом скрывалась Ольга Бузова. Видимо, ее фанаты узнают любимицу из тысячи…

Кстати, с персонажами охрана общается только с помощью их ассистентов.

«Он или она может сказать: «Ребята, надо помочь», и я без проблем помогу – отвезти, завезти, чтобы Маска спокойно дошла до сцены», — поясняет Андрей Арсеев.

Как признается Андрей, у него тоже есть свои любимчики. Например, Козерога он уважает за брутальность, которую не спрятать даже под сложным костюмом, а Джокер привлекает его своей «двуличностью» и своеобразной подачей себя на сцене. Так, этот персонаж может заплакать и вдруг резко засмеяться, также у него интересная манера общения с жюри.

«Маска Джокера ждала своего человека»

Джокер – вообще, один из самых неординарных и загадочных образов проекта. Кстати, основная сложность этого костюма заключается в том, что он двусторонний.

«И сама маска, и костюм изготавливалась таким образом, чтобы они «работали» и в одну, и в другую сторону, — рассказывает художник по костюмам Анастасия Сахновская. — То есть, отвороты его пиджака находятся и спереди, и сзади…»

Поскольку это один из самых интересных для меня персонажей, с которым у меня возникают определенные ассоциации, интересуюсь у помощницы режиссера шоу «Маска», что за человек вообще может скрываться за этим образом.

«Маска Джокера – это будет неожиданно, это максимальный сюрприз для зрителей. Это очень харизматичный, талантливый человек, но с характером… Это прямо его образ. И не просто так эта маска ждала своего человека», — восклицает моя собеседница.

Я строю определенные догадки, но пока не могу озвучивать их…

Самые дорогие и сложные костюмы проекта

Еще один сложный костюм – это костюм Осьминога. По словам Анастасии, при его разработке нужно было сделать так, чтобы щупальца не давили на тело человека, который находится внутри. Важно учитывать и то, чтобы его вес максимально распределялся, чтобы щупальца могли танцевать на сцене в разных номерах и работать с артистом в унисон. Но, как уже поняли зрители канала НТВ, Осьминог – все-таки женского рода.

Спрашиваю у Анастасии Сахновской про самые дорогие костюмы проекта.

«Костюмы с наибольшим количеством камней действительно могут казаться дороже, — объясняет моя собеседница — Но мы также платим и за технологию производства. Поэтому я бы не стала использовать понятие «Самый дорогой костюм».

По словам Анастасии, работа над образами начинается за шесть-восемь месяцев до начала съемок проекта. Так, над одной маской может трудиться до 10-15 человек. А общее количество людей, занятых в создании всех костюмов, может достигать 60 человек.

По словам помощника режиссера проекта «Маска», герои нынешнего сезона отличаются от своих коллег по цеху, участвующих в шоу в прошлом году.

«Начиная со второго эфира, все наши «маски» хотели приехать на репетиции с хореографом. Обычно подобная инициатива начинается у нас со середины проекта. А в первых выпусках перед выходом на сцену артисты еще не срослись со своим образом, еще не поняли, что происходит. Но уже со второго эфира наши участники говорят, что в масках позволяют себе гораздо больше, чем в жизни, и в них просыпается этакое альтер-эго. Артисты полюбили эту «маску», стали более инициативны, у них включился азарт».

По словам продюсера «Маски» Юлии Сумачевой, желающих принять участие в шоу много, но доступ туда, конечно, ограничен. У команды проекта есть и свои кандидатуры, каждая из которых тщательно прорабатывается.

Чаще всего артисты сами подбирают себе маски в команде с костюмерами и продюсерами. Учитываются факторы, как они себя ощущают в своем костюме, видна ли им оттуда картинка происходящего.

Как говорит Юлия Сумачева, команда проекта встречается с каждым предполагаемым участником заранее и обговаривает все нюансы.

«Сначала мы накидываем варианты, кого бы могли пригласить в программу. Делаем выбор и вызываем человека, а уже в студии педагоги по вокалу, музыкальные продюсеры проверяют, сможет ли он вообще что-то спеть или нет, — поясняет Юлия. — Есть те, кого мы и не можем взять в шоу по этим причинам, но тем не менее, пробуем, смотрим, а потом понимаем, что это не будет интересно».

— Как пришло решение пригласить в шоу Романа Костомарова, который выбыл в прошлых выпусках. Ведь он фигурист, а не вокалист? – спрашиваю у Юлии

— В одном из сезонов кто-то из жюри рассказывал, что был рядом с Романом Костомаровым в караоке. А мы всегда берем на заметку такие моменты. А дальше Романа уже пригласили в студию, и он мог бы записать еще много песен, если бы его не раскрыли.

По словам Валерии, входящей в состав жюри, участники играют с ними в кошки-мышки. И распознавать, кто же скрывается под масками, становится все сложнее. Но в этом и состоит главная задача шоу.

Смотрите шоу «Маска» каждое воскресенье в 20. 10 на канале НТВ

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