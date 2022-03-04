«Без крика и истерики»: на канале «Россия 1» снова выходит ток-шоу «Кто против?»

На канале «Россия 1» возобновлен выход общественно-политического ток-шоу «Кто против?»

В этой передаче ведущий Дмитрий Куликов обсуждает со своими гостями главные события дня.

«Только точный анализ, разные точки зрения, взвешенные аргументы и всегда профессиональные эксперты. Без крика и истерики — всегда по существу вопроса», — описали программу сотрудники телеканала.

Напомним, 54-летний Дмитрий Куликов — политолог, публицист и эксперт Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ранее он вел передачи «Право знать!», «Право голоса» и «Красный проект»

Смотрите «Кто против?» по будням в 14:55 на канале «Россия 1».

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