Лера Кудрявцева: «Галина Коньшина откровенно расскажет о своей болезни»

5 марта в 21.20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Галина Коньшина. Актриса расскажет, как Елена Малышева и Татьяна Тарасова помогли ей стать звездой, что ей пришлось делить с Александром Цекало и почему она не смеется над шутками Евгения Петросяна.

Есть такой стереотип, что самые веселые комики в жизни, как правило, люди грустные, замкнутые и желчные. Однако Галина Коньшина что на сцене, что в реальной жизни является убежденной оптимисткой. Над своими неудачами она посмеивается, хотя назвать ее жизнь — что личную, что творческую — счастливой непросто.

Самая большая трагедия в жизни Галины — многочисленные аборты, за которые она до сих пор не может себя простить. Актриса могла родить семерых детей, но стала мамой лишь однажды — так сложилась судьба. И дело было вовсе не в нежелании — денег в семье постоянно не хватало, и супруги боялись, что детей просто не потянут. Так было шесть раз подряд. А на седьмой Галина поставила мужа перед фактом.

— Через десять лет в браке я сказала: «Вот этого рожу!» — вспоминает Галина.

Наградой за решимость стал сын Антон. В материнство Галина ушла с головой, наслаждаясь каждой минутой, проведенной с малышом. И не заметила, как муж постепенно охладел к ней, а потом и вовсе встретил другую женщину, к которой впоследствии и ушел.

Предательство и последовавший за ним развод Галина пережила тяжело. Ей казалось, что жизнь кончена, что больше не будет ни радости, ни любви. Конечно, Коньшина и знать не знала, что любовь ждет ее в другой стране, большая и по-настоящему счастливая.

— Не страшно бабушкою стать — страшно с дедушкою спать, — отшучивается актриса и загадочно улыбается.

Еще бы, ведь второй муж Галины моложе ее на 17 лет. Что не мешает супругам прекрасно понимать друг друга и с каждым годом влюбляться все сильнее.

Причем кипит не только личная, но и профессиональная жизнь актрисы. Кого она только не пародировала в рамках шоу «Большая разница»! И Елену Малышеву, и Татьяну Тарасову, и многих других знаменитостей.

Над ее остроумными пародиями смеется вся страна, а вот сама Галина одаривает своим смехом далеко не каждого. Так, над шутками Евгения Петросяна она не смеется. Да и с Александром Цекало у нее все далеко не просто. Почему? Галина расскажет об этом сама.

Но охотнее всего актриса смеется над собой. На протяжение всего эфира она не устала иронизировать и даже о не самых радостных вещах рассказывать с неизменной улыбкой.

— Свечку в попу, таблетку в рот — и скачу на сцену, — иронизирует актриса.

Увы, здоровье время от времени подводит каждого из нас — такова жизнь. К сожалению, актриса больна, и недуг, который с ней приключился, мешает ей жить полной жизнью. Ограничивая ее подвижность, он не может ограничить ни талант, ни волю к жизни.

Об остальном актриса расскажет сама совсем скоро — 5 марта в 21.20 на НТВ.

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