«Маска»: когда на самом деле шоу выйдет в эфир

В связи со сложно ситуацией на Украине, многие федеральные каналы временно приостановили выход развлекательных программ. Коснулось это и популярного шоу на НТВ — «Маска». На прошлой неделе проект должны были показать в воскресенье, но его заменили новостными передачами.

Теперь НТВ планируют показать поклонникам сразу два выпуска. Первый выйдет традиционно — в воскресенье, 6 марта, в 20:10 по московскому времени. А в понедельник, 7 марта, мы увидим новый выпуск в 20:00.

Эту информацию журналистам Teleprogramma.pro подтвердили в пресс-службе НТВ.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоялась 13 февраля на НТВ. В вокальном поединке сошлись 14 новых участников: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела. Пес, кстати, покинул шоу, им оказался олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Под масками героев традиционно скрываются певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры.

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