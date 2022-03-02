Стало известно, вернется ли шоу Малахова в эфир «России» на самом деле

Из-за тревожной ситуации на Украине многие федеральные каналы убрали из эфира развлекательные программы. Канал «Россия», например, временно отменил «Танцы со звездами» и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

При этом поклонники Андрея встревожены. В Сети появились слухи, что телеведущий болен и его программа вряд ли вернется на экраны телевизоров. Кроме того, Малахов отменил недавно празднование Масленицы, где каждый год собирает практически всех звезд шоу-бизнеса.

При этом на канале «Россия» успокаивают встревоженный народ. Развлекательные программы, включая шоу Малахова вернутся в эфир — как только ситуация на Украине стабилизируется.

Кстати, Первый канал тоже отменили много развлекательных программ — временные ограничения коснулись «Давай поженимся!», «Модный приговор» и шоу Ивана Урганта.

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