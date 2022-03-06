Разоблачение Анубиса: кто может прятаться в этой маске

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Нам показали уже два выпуска и у многих поклонников проекта появились версии – кто может прятаться за тем или иным костюмом.

Традиционно, журналисты Teleprogramma.pro просят профессиональных артистов высказать свои версии на этот счет. В прошлый раз мы звонили Прохору Шаляпину и спрашивали про Мухомора. Певец считает, что в этой маске скрывается Юрий Гальцев.

А солист группы «На-На» Владимир Левкин уверен, что в Леопарде «сидит» либо Алиса Мон, либо Светлана Светикова.

В этот раз мы позвонили певице Наталье Сенчуковой и попросили послушать выступление Анубиса. Это один из самых загадочных персонажей «Маски». Анубис всегда в образе, поэтому на большинство вопросов участник отвечает от лица персонажа. Из-за этого зрители до сих пор спорят, мужчина там или женщина.

«Это Анита Цой. Она может очень низко петь, у нее грудной диапазон. Ну и еще у меня есть вариант, что в Анубисе может прятаться Ирина Забияка из группы «Чили». У нее тоже очень низкий голос. Но, скорее всего, это Анита», — отметила Сенчукова.

Кстати, Анубис сам утверждает, что он — мужчина, добавляя «более того, у меня есть супруга». При этом артист может вжиться в роль, ведь он — древнеегипетский бог.

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