«Включая показательные выступления»: Кубок Первого канала по фигурному катанию переносится

Такое решение приняли Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о переносе Кубка Первого канала.

Продюсеры телеканала поддержали Федерацию в их решении.

«Уважаемые болельщики! Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию, включая показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец». О сроках проведения будет сообщено дополнительно», — написано на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Пока неизвестны сроки проведения соревнований. Дополнительная информация появится на сайте Федерации фигурного катания.

Напомним, ранее Кубок Первого канала перенесли из Сочи в Москву. Турнир должен был пройти на аренах ЦСКА и «Мегаспорт» с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в sportkp.ru.

К слову, недавно трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила, почему не будет извиняться перед Камилой Валиевой. Советская спортсменка не считает себя виноватой перед участницей Олимпийских играх в Пекине.

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