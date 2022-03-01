Какие программы не выйдут в эфир из-за событий на Украине

Российская сетка вещания претерпела существенные изменения в связи с событиями в Украине. Так, некоторые программы на время исчезли из эфира. А другие совсем прекратили свое существование.

«Орел и решка» больше не выйдет в эфир

Например, зрители телеканала «Пятница» больше не увидят знаменитую программу о путешествиях «Орел и решка». Все дело в том, что руководство канала приняло решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном Teen Spirit, который производил этот проект. Кстати, ранее в СМИ упоминалось о критических высказываниях продюсера программы Марины Гранкиной, которая живет в Киеве, в адрес руководства нашей страны.

«Россия» и «Первый» сосредоточились на повестке дня

На канале «Россия» полдвенадцатого дня уже не вышла программа «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Вместо нее эфир заняла общественно-политическая передача «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. Планируется, что программа будет выходить в эфир в это время до конца недели. Также зрители увидят передачу «60 минут» в 17. 30. Хотя ранее в это время должна была состояться премьера нового шоу Андрея Малахова «Малахов». Но жизнь вносит свои коррективы…

Также, как сообщает пресс-служба канала «Россия», с понедельника по субботу после программы «Вести» в 21:20 будет выходить передача «Вечер с Владимиром Соловьевым». А после — многосерийный исторический фильм «Годунов», тогда как ранее с 28 февраля был запланирован показ нового сериала «Линия света» с Риной Гришиной, Александром Яцко, Надеждой Маркиной и Анастасией Паниной.

Первый канал тоже решил сосредоточиться на актуальной повестке дня. Практически весь эфир теперь занимают общественно-политические программы, например, передачи «Время покажет» и «Большая игра». Зрители не увидят также развлекательные программы «Модный приговор», «Давай поженимся». Пока приостановлены и выпуски шоу «Вечерний Ургант».

А СТС, ТНТ и НТВ пока не меняют сетку вещания

А вот эфир канала НТВ пока остается без изменений. Так, в 16. 45 все также выйдет остросоциальный проект «За гранью» с Сергеем Соседовым. А в 20. 00 в эфире снова появится сериал «Первый отдел».

Канал СТС также не поменял сетку вещания, сделав акцент на общественно-политическом аспекте. Зрители снова увидят развлекательный контент: шоу «Уральские пельмени», сериал «Воронины», фильмы «Мстители» и «Марсианин» и другие «легкие» фильмы и программы.

Телеканал ТНТ также отвлекает зрителей от тревожных мыслей показами комедийных сериалов «СашаТаня», «Универ», «Девушки с Макаровым» и других проектов.

Украинский сериал «Моя любимая Страшко» по-прежнему в строю

Возможно, у некоторых телезрителей возникли опасения, что в эфире канала «Суббота» больше не появится украинский сериал «Моя любимая Страшко». Однако спешим вас обрадовать. Многосерийный фильм, рассказывающий о сотруднице косметической компании Bon Visage Анастасии Глушко, влюбленной в своего начальника, на месте.

Из-за нестандартной внешности и манеры одеваться Анастасия поначалу сталкивается с предвзятым отношением окружающих. Но по мере того, как Настя раз за разом проявляет себя как умная, целеустремленная, волевая, но в то же время искренняя и непосредственная девушка, мнение о ней меняется.

Напомним, сериал является украинской телеверсией формата о девушке с нестандартной внешностью, которая беззаветно любит своего начальника и помогает ему во всех делах. В России сериал на эту тему выходил под названием «Не родись красивой» и завоевал огромную зрительскую аудиторию.

Teleprogramma.pro будет следить за сеткой вещания!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!